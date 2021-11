Maratona, l'Italia torna sul podio a New York: Faniel terzo dietro  Korir ed El Aaraby

Grandissima prestazione del maratoneta azzurro delle Fiamme Oro di Padova Eyob Faniel terzo alla Maratona di New York alle spalle del keniano Albert Korir e del marocchino Mohamed El Aaraby. Una corsa da assoluto protagonista per il primatista italiano sulla distanza, in fuga per oltre 20 km insieme a El Aaraby, ripreso poco prima del passaggio nel Bronx da Korir, ma bravo a non mollare, resistere e chiudere in leggero crescendo in 2h 09' 52", riportando così l'Italia sul podio newyorkese dopo 24 anni di assenza (l'ultimo maratoneta italiano a farcela era stato Stefano Baldini, terzo nel 1997). Tra le donne vittoria per la keniana Peres Jepchirchnir con il tempo di 2h22'04". Secondo posto per la connazionale Viola Cheptoo Lagat, terza l'etiope Ababel Yeshaneh.