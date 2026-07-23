Una Maserati come nessun'altra

Il reparto Maserati Fuoriserie ha svelato a Modena la GT2 Stradale "Tribute to MC12", un esemplare unico commissionato da un collezionista di Taiwan. La vettura rende omaggio alle imprese sportive della MC12 GT1 del team Vitaphone Racing, capace di conquistare tre vittorie e due secondi posti alla 24 Ore di Spa tra il 2005 e il 2009.

Unica

La personalizzazione estetica reinterpreta lo schema cromatico della celebre vettura da corsa adattandolo alle forme della GT2 Stradale. La carrozzeria abbina le tinte Nero Essenza e Digital Mint Matte, impreziosite da dettagli in Giallo Avia Pervia per badge, loghi e dicitura sull'alettone posteriore. Per la prima volta su questo modello, le appendici aerodinamiche sono realizzate in carbonio lucido. Il pacchetto Performance Plus completa l'esterno con cerchi monodado in nero anodizzato e impianto frenante con pinze gialle.

Racing pura

L'impostazione pista si ritrova nell'abitacolo, rivestito in Alcantara nera con cuciture e ricami a contrasto in giallo. La dotazione comprende cinture di sicurezza a quattro punti e una placca identificativa con la dicitura "Tribute to MC12" posizionata all'interno dell'ambiente guida, a certificare l'esclusività del progetto su misura.