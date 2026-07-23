Manchester United, Bruno Fernandes dice no all'Arabia: rinnovo a un passo

Bruno Fernandes è pronto a legarsi ancora di più al Manchester United. Secondo quanto riportato dal Daily Express, il trequartista portoghese avrebbe rifiutato una ricca offerta proveniente dall'Arabia Saudita e l'accordo con i Red Devils per il rinnovo sarebbe a un passo. L'attuale contratto del classe '94 scade nel 2027 e l'opzione permetterebbe di prolungarlo fino al 2028. A Old Trafford, però, non hanno alcuna intenzione di liberarsi di Bruno Fernandes: nelle ultime ore sono stati registrati importanti progressi nella trattativa e la firma potrebbe arrivare già entro la fine di luglio.