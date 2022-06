Madesimo a tutto trail: Penone e Caglio nella 21K, Acquistapace e Della Pedrina nel Vertical  

TRAILRUNNING

Gli atleti local fanno man bassa di vittorie nelle tre prove del primo fine settimana estivo sulle montagne dell’Alta Lombardia.

A tre mesi esatti da Madesimo Winter Trail, andato per la verità in scena nei primissimi giorni della scorsa primavera, la località turistica della Valle Spluga ha ospitato sulle proprie strade ma soprattutto sui propri sentieri le tre prove (Vertical, Short e Long Distance) che compongono il menu di Madesimo Summer Trail e completano - a livello agonistico - una proposta ricca e varia. Gare combattute fino all’ultimo respiro e fino all’ultimo metro, con performances di primo piano per le quote rosa! © Madesimo Sumer Trail

La Valchiavenna ha accolto a braccia aperte i duecentocinquanta trailrunners pronti ad affrontare le tre differenti prove su altrettante distanze previste nel primo weekend dell’estate, a comporre il quadro dell’appuntamento “gemello” andati in scena sul finire dello scorso inverno. Dopo Madesimo Winter Trail insomma, è arrivata l’ora di Madesimo Summer Trail, con tanto di appendice (ed antipasto)… verticale nell’incanto della Valle Spluga, ben nota per la sua offerta invernale, che comprende sci, snowboard, sci alpino, snowkite, ciaspole, motoslitte e fat bike, ma da qualche anno ha scelto di abbracciare anche il mondo trailrunning, nelle sue diverse declinazioni. Una palestra a cielo aperto da vivere grazie all’ampio ventaglio di attività che qui si possono praticare.

UTMB® World Series ha riconosciuto la competizione long distance di Madesimo come prova qualificante nella categoria 20KM, valida un punto ITRA (International Trail Running Association). Dettaglio affatto secondario ed anzi in grado di ingolosire ulteriormente i trailrunner più competitivi appunto e… ambiziosi. Fatica, determinazione ma soprattutto una contagiosa energia nel weekend dedicato alla corsa offroad, grazie alla collaborazione tra il Consorzio Turistico di Madesimo e SSD Andromeda Sport, con il contributo di Regione Lombardia ed il sostegno di BIM, Provincia di Sondrio e Comune di Madesimo.

Il fine settimana è partito letteralmente… in salita sabato 25 giugno con Madesimo Vertical-Lago d’Emet Memorial Silvio Gianera che, lungo un itinerario da tre chilometri di sviluppo e 500 metri di dislivello positivo, ha portato gli atleti dal via di fondovalle in località Macolini (1692 metri slm) fino al traguardo del Rifugio Bertacchi, in prossimità del Lago Emet (2196 metri slm) lungo il sentiero C6. Ad aggiudicarsi la prova Andrea Acquistapace (KV Lagunc) in 21 minuti e 51 secondi tra gli uomini e Sveva Della Pedrina (GP Valchiavenna) in 28 minuti e due secondi tra le donne (settima della classifica generale!).

Tanto Sveva (vincitrice del Winter Trail di tre mesi fa), quanto Acquistapace sono tra l’altro originari della vicina Campodolcino. Alle spalle dei due atleti “local”, a completare il podio maschile Imperio De Stefani (GP Valchiavenna) in 22 minuti e 25 secondi e Andrea Caccamo (GP Valchiavenna) in 23 minuti netti. Al femminile Elena Peracca (Atletica Alto Lario) ha conquistato il secondo posto in 30 minuti e tre secondi, davanti ad Anzhela Fibikh (Bergamo Stars Atletica) che ha chiuso la sua prova in 35 minuti e 45 secondi.

“Grande soddisfazione dopo il secondo posto della passata edizione. La partenza in gruppo mi ha permesso di avere utili punti di riferimento e spingere maggiormente. Oltre alla bici, le gare Vertical sono la mia passione: è bello arrivare in cima sapendo di avere dato tutto, indipendentemente dal risultato” (Andrea Acquistapace)

“In attesa di sostenere la prova orale dell’esame di maturità, mi sono lanciata in quella che è diventata la mia tipologia di competizione preferita. Non sono in forma come a marzo, infatti è stata impegnativa ma come sempre molto divertente! Amo la salita”. (Sveva Della Pedrina)

Archiviata l’impegnativa prova only-up del sabato, i verticalisti hanno lasciato spazio nella giornata di domenica 26 giugno ai trailrunners che prediligono sforzo uguale ma… più distribuito sul terreno e soprattutto sulla distanza, con il sottoclou della 9K e la prova-principe sulla mezza maratona.

Nella Short Distance da nove chilometri (e 450 m D+) Alberto Mainetti e Irene Caravati (al suo debutto con il pettorale!) hanno conquistato il gradino più alto del podio, con finish time rispettivamente di 50 minuti ed otto secondi e di un’ora, otto minuti e 59 secondi. Per Irene anche la soddisfazione di entrare (nona) nella top ten della classifica assoluta. Secondo posto per Marco Rigamonti (Gruppo Ethos Running Team) in 50 minuti e 25 e per Anna Orlandi (Team Pasturo ASD) in un’ora, 10 minuti e 24 secondi. Terzo gradino del podo invece per Daniele Delloro (Schena Assicurazioni 1936) in 52 minuti e 33 secondi e per Serena Bonfiglio in un’ora, 11 minuti e 30 secondi". Raggiunto l’altopiano degli Andossi, il tracciato di gara lo ha attraversato fino a quota 1930 metri slm, correndo accanto alla Chiesetta di San Rocco. La discesa per tornare in paese ha invece costeggiato il Giardino Alpino Valcava, la forra selvaggia resa unica dalle specie vegetali autoctone presenti nel proprio habitat naturale.

“È stata una bella gara. Ho sfruttato la spinta dei primi runners in testa nella 21K, davvero complimenti per il loro passo. Ho ripreso a gareggiare da cinque anni, per noi di Chiavenna correre è soprattutto trailrunning grazie ai nostri meravigliosi paesaggi”. (Alberto Mainetti)

“Per essere la mia prima gara, posso ritenermi soddisfatta. Sono di Varese ma mia mamma è di Chiavenna quindi frequento queste bellissime montagne. Pratico soprattutto escursionismo ma gli amici - oggi presenti - mi hanno spinto a dedicarmi anche alla corsa su sterrato”. (Irene Caravati)

Veniamo al clou del weekend di Madesimo: la 21K Long Distance da 890 metri di dislivello positivo, vinta da Michele Penone (GP Santi) in un’ora e 40 minuti e da e Anna Caglio (Polisportiva Besanese) in un’ora, 48 minuti e 49 secondi. Anche in questo caso (come nel Vertical e nella 9K) la prima donna si è piazzata nelle prime dieci: settimo posto per Caglio, eguagliando l’exploit di Della Pedrina nel Vertical.

Seconda piazza per Simone Valsecchi (ASD Falchi Lecco) in un’ora, 40 minuti e 52 secondi tra gli uomini e per Elisa Pallini (ASD Pegarun) in due ore, un minuto e 10 secondi tra le ragazze. Ultimi gradini del podio del fine settimana per Roberto Pozzoli (Falco di Lecco come il vincitore), al traguardo un’ora, 42 minuti e 40 secondi dopo il via e per Serena Gianola (AS Premana) in due ore, due minuti e 55 secondi. Analogo per i primi cinque chilometri a quello della Short, il percorso proseguiva lungo l’altopiano degli Andossi verso Stuetta, dove gli atleti hanno percorso tutto il muraglione della diga del Lago di Montespluga, aperto eccezionalmente grazie alla collaborazione di con A2A. Al ritorno, passaggio al Lago Andossi (o delle Anatre), punto più alto dell’itinerario a quota 2060 mslm, per poi ricongiungersi al tracciato della 9K e puntare senza più… distrazioni al traguardo in centro a Madesimo.

“Lungo il percorso sono passato davanti alla mia casa a Montespluga. Essendo valchiavennasco, avevo il tifo e la famiglia dalla mia parte. Gara affascinante che non dà respiro, bisogna tirarla dall’inizio alla fine. Sono un fedelissimo di Madesimo Trail, ormai diventato un appuntamento per me fisso sia nell’edizione invernale che estiva”. (Michele Penone)

“Una di quelle gare in cui si può godere in corsa di stupendi paesaggi. Pratico orienteering con la Polisportiva Besanese e quest’anno ho cominciato a gareggiare anche nel trail, che rappresenta la base anche della nostra disciplina sulla media e lunga distanza”. (Anna Caglio)