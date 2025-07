Pallavolo: Modena donne trova casa, giocherà al PalaMadiba

Il Volley Modena, squadra di pallavolo femminile appena promossa in A2, ha trovato casa. Dopo vari incontri che hanno coinvolto amministrazione comunale e Fipav, è stato individuato l'impianto di Modena denominato PalaMadiba. Dopo il no della squadra maschile ad ospitare le ragazze al Palapanini, i dirigenti della squadra femminile si sono messi alla ricerca trovando una soluzione necessaria entro il 4 luglio, ultimo giorno per l'iscrizione all'A2. Nei prossimi giorni saranno chiariti gli aspetti dell'operazione. La scorsa settimana, alla luce del diniego del Modena Volley, club di Superlega maschile a concedere lo storico impianto del Palapanini anche al Volley Modena femminile, aveva assicurato il patron del club, Mirco Muzzioli, "con il Comune abbiamo vagliato due o tre ipotesi". Ora la soluzione per una vicenda che aveva sollevato polemiche e su cui era intervenuto, con una nota pubblicata sul sito della Lega Volley Femminile, anche il suo presidente Mauro Fabris che aveva definito la presa di posizione del Modena Volley maschile "inaccettabile e che dimostra un atteggiamento evidentemente ancora 'patriarcale' e una concezione 'privata' di un bene pubblico".