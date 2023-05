Livigno e Brooks insieme per un'estate a tutto running nel Piccolo Tibet delle Alpi

La prestigiosa località alpina punta molto sulla corsa in quota per la sua offerta sportiva nei mesi caldi

© Brooks-APT Livigno Press Office Attesissima ai nastri di partenza, la prossima estate scatterà (è proprio di dirlo) a Livigno con il primo di due appuntamenti sportivi altrettanto agognati dagli atleti che vi prenderanno parte. Stiamo parlando di Brooks Livigno Skymarathon (in programma sabato 17 giugno) e di Brooks Stralivigno che andrà invece in scena cinque settimane più tardi, nel cuore dell'estate appunto. Entrambi gli eventi godono del supporto di Brooks Running. È stata infatti rinnovata fino al 2025 la partnership tra il brand di Seattle e Livigno, meta ambita da tutti gli sportivi e in particolare da quelli professionisti per gli allenamenti in altura. Confermate anche altre iniziative di successo della partnership, che hanno visto una grande partecipazione di pubblico.

© Brooks-APT Livigno Press Office

Azienda specializzata nella produzione di calzature e abbigliamento tecnico per runner e trail runner, Brooks è anche per quest'anno (e per i prossim due) partner della località di Livigno: ambita meta del turismo sportivo. Livigno è a tutti gli effetti la regina degli sport in altura, grazie ai servizi offerti e alle moderne infrastrutture sarà anche sede delle gare di snowboard e freestyle per le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Meta idea quindi per atleti professionisti ma anche per sportivi di tutti i livelli e semplici appassionati che amano trascorrere le vacanze in modo attivo immersi nella natura e nello spettacolare scenario che circonda la cittadina alpina.

© Brooks-APT Livigno Press Office

La partnership tra Brooks e Livigno è iniziata ormai due anni fa ed è stata la premessa per la realizzazione di numerose iniziative di successo nel corso delle passate stagioni estive. Anche per questa estate sono in programma diverse proposte targate Brooks: dalle attività di prova prodotto dei nuovi modelli trail e speed gratuite e aperte a tutti (lo scorso anno sono stati effettuati più di 1400 try-on di scarpe), al supporto tecnico durante i training camp guidati da triatleti di fama come Daniel Fontana e Giulio Molinari, alla distribuzione dei prodotti Brooks presso i negozi specializzati della località. Ma le novità non finiscono qui. Quest’anno il brand sarà partner tecnico di due importanti gare di corsa i cui tracciati si sviluppano sul territorio di Livigno: Brooks Livigno Skymarathon, competizione internazionale di skyrunning con due percorsi mozzafiato da 17 e 36 chilometri (entrambe le gare sono in programma sabato 17 giugno) e Brooks Stralivigno, la storica gara che da diversi anni permette agli appassionati di corsa di mettersi alla prova lungo i 21 chilometri dei bellissimi sentieri intorno a Livigno. L’appuntamento quest’anno è fissato per sabato 22 luglio.

© Brooks-APT Livigno Press Office

“Dopo i risultati positivi dei primi due anni di partnership con la città di Livigno è per noi un grande piacere poter supportare la community di trail runners e di triatleti che scelgono Livigno per i loro allenamenti con attività dedicate legate al prodotto ed esperienze che li legano al brand. Quest’anno abbiamo deciso di completare la collaborazione anche in occasione dei due eventi sportivi in programma a Livigno dove saremo presenti con un evento di lancio della nostra nuova Cascadia 17 - la nostra scarpa di punta del trail - e attività di prova scarpe. Non mancheranno attività e spirito Run Happy”. (Martina Fogagnolo - Marketing Manager di Brooks Running Italia)

“La partnership tra Livigno e Brooks è un binomio vincente per veicolare al mondo sportivo una collaborazione attiva, fresca e divertente. Le attività messe in campo sul territorio di Livigno negli anni passati ci hanno dato la possibilità di confermare con piacere il prosieguo di questa partnership e siamo certi che il rapporto porterà grandi novità a tutti gli sportivi che amano il nostro territorio”. (Luca Moretti - Presidente di Apt Livigno)

© Brooks-APT Livigno Press Office

Brooks Running

Brooks Running commercializza calzature, abbigliamento, reggiseni e accessori sportivi in oltre cinquanta Paesi in tutto il mondo. Il suo scopo è quello di ispirare tutti a correre e ad essere attivi attraverso la creazione di prodotti innovativi, progettati per aiutare i runners a correre più a lungo, meglio e più velocemente. Questo obiettivo è supportato dalla filosofia “Run Happy”, una missione finalizzata a celebrare e sostenere la disciplina della corsa e i corridori di tutto il mondo. Fondata nel 1914, Brooks è una filiale di Berkshire Hathaway Inc., con sede a Seattle.

Livigno

Situata in Lombardia, nel cuore delle Alpi italiane, con i suoi 115 chilometri di piste e impianti di risalita Livigno è nota soprattutto per la sua lunghissima stagione invernale: grazie alle abbondanti precipitazione e alle innovative tecniche di stoccaggio, la neve infatti è assicurata da novembre fino a maggio. Nel corso degli anni,Livigno si è affermata come una tra le località più famose al mondo per lo sport e le attività outdoor, tanto da conquistare il titolo di Comune Europeo dello Sport 2019 ed essere scelta come sede delle gare di snowboard e freestyle per le Olimpiadi Milano Cortina 2026. A completare e rendere unica l’offerta di Livigno oltre duecento esercizi commerciali per uno shopping esclusivo, il Centro di Preparazione Olimpica Aquagranda e infinite opportunità dedicate a grandi e piccini.