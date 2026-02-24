Lancia bicchiere di birra in campo durante Atalanta-Napoli, scatta il Daspo per tifoso della Dea

Il questore di Bergamo Vincenzo Nicolì ha emesso un Daspo della durata di un anno nei confronti di un 23enne residente in provincia di Bergamo per aver lanciato un bicchiere di plastica in campo durante Atalanta-Napoli. Si tratta di un tifoso nerazzurro, posizionato in curva Sud: al passaggio di un calciatore del Napoli e di alcuni membri dello staff, ha lanciato verso di loro il bicchiere di plastica con dentro della birra: "Il gesto - spiegano dalla questura -, pur non avendo colpito alcuna persona, ha creato un concreto pericolo per l'incolumità dei presenti, tra cui numerosi bambini intervenuti per sostenere la squadra di casa". L'attività investigativa della Digos e della polizia scientifica, attraverso l'analisi delle telecamere dello stadio, ha permesso di rintracciare il responsabile prima ancora del termine della partita: oltre al Daspo, è stato denunciato per lancio di materiale pericoloso.