 “Libera la Mente, Fai Muovere Milano”: corri a Parco Sempione con Baldini e Straneo 

Appuntamento fissato per sabato 16 ottobre, il titolo dell'evento dice già tutto: “Libera la Mente, Fai Muovere Milano”. Una giornata dedicata agli amanti della corsa, inserita in una prospettiva di più ampio respiro che si pone l’obiettivo di spingere sempre più persone a muoversi e migliorare non solo la propria condizione fisica ma anche la propria salute mentale. Una iniziativa firmata Asics che, oltre a finalità solidali, consentirà ai partecipanti di ascoltare i preziosi consigli di Stefano Baldini, medaglia d'oro in maratona ai Giochi Olimpici di Atene 2004, e di Valeria Straneo, detentrice del record italiano sui 42,195 km.