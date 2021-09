Levitate 5: un poker di energia per soddisfare ogni runner

LA NOVITA'

L'ultima scarpa Brooks si propone in quattro versioni: spicca la novità del modello StealthFit

Un alter ego come fonte di ispirazione e una scarpa per raggiungere gli obiettivi prefissati. E' questo il messaggio che accompagna l'uscita della nuova Levitate 5 di Brooks: scopri che runner sei, lasciati ispirare e guidare, divertiti e non porti alcun limite. Per scoprire chi si nasconda nell'animo di ogni runner, se un Kilometer Dominator, un Finisher, un Game Changer, un Distance Hero o altro ancora basta rispondere a un semplice quiz (https://www.brooksrunning.com/it_it/alter-ego-quiz.html). Per mettersi invece alla prova, l'azienda statunitense offre allora il "supporto" della sua ultima realizzazione, la nuova versione della propria scarpa con "il massimo ritorno di energia". Al di là del claim aziendale, diciamo subito che con le Levitate 5 siamo di fronte non a uno ma a ben quattro diversi modelli, pensati per soddisfare ogni esigenza di corsa, stile e personalità: la scarpa viene infatti proposta nelle versioni Universal Fit, Universal Fit GTS con supporto GuideRails, StealthFit e StealthFit GTS.

UN POKER SERVITO PER LE ESIGENZE DI OGNI RUNNER

1. Levitate 5: nel classico fit universal, è una scarpa pensata transizioni veloci, per i runner che vogliono un buon ritorno di energia a ogni appoggio senza rinunciare a comfort e leggerezza. Il fit universal presenta il tradizionale collarino e una linguetta regolabile, che si adatta alle caratteristiche del piede. La scarpa possiede un differenziale dell’intersuola di 8 mm e ha un peso di 272 gr (W) e 294 gr (M).

2. Levitate GTS 5: con il sistema di supporto olistico GuideRails®, asseconda la falcata del runner. La tecnologia mantiene il corpo in allineamento mentre compie il suo moto naturale, limitando così i movimenti in eccesso. La scarpa ha un differenziale dell’intersuola di 8 mm e pesa 283 gr (W) e 314 gr (M).

3. Levitate 5 StealthFit: il nuovissimo fit knit della tomaia della Brooks StealthFit è ideato per avvolgere il piede e adattarsi ai movimenti dei runner. La linguetta integrata rende il fit più aerodinamico, la struttura offre elasticità e contenimento ed èindicata per i runner che desiderano una calzata più avvolgente. La scarpa ha un differenziale dell’intersuola di 8 mm e pesa 2quattro3 gr (W) e 277 gr (M).

4. Levitate GTS 5 StealthFit: questa scarpa è un mix energetico di diverse innovazioni tecnologiche, intersuola con tecnologia DNA AMP, tomaia StealthFit e sistema di supporto GuideRails. La scarpa ha un differenziale dell’intersuola di 8 mm e pesa 292 gr (M) e 260 gr (W).

“In Brooks vogliamo mettere chi ama correre nella condizione di scegliere la soluzione più adatta. Crediamo che il runner non debba sacrificare le proprie esigenze di appoggio neutro o di supporto, in nome del fit e dell’esperienza che desidera"- ha spiegato Tobias Gramajo Tech Rep Manager di Brooks Italia nel corso della presentazione alla stampa lo scorso 6 settembre. "Siamo quindi estremamente felici di poter offrire una gamma ancora più ampia. Coloro che apprezzano in primis il comfort e la tradizione preferiranno le scarpe dotate del nostro fit classico, che abbraccia letteralmente il piede. I runner che invece privilegiano la performance e amano l’innovazione potranno scegliere le scarpe dotate di sistema StealthFit, ideato per avvolgere il piede grazie a una combinazione di elasticità e compressione. Grazie alle diverse opzioni di Levitate 5 presenti nella nostra categoria Energize, ogni runner potrà davvero trovare la scarpa che cerca".