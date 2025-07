Un attaccante "a tempo" per Inzaghi: Hamdallah all'Al Hilal fino alla fine del Mondiale per Club

In attesa di regalarsi un attaccante di livello mondiale (Victor Osimhen il sogno mai nascosto), l'Al Hilal si rinforza in vista dei quarti di finale del Mondiale per Club contro il Fluminense (venerdì 4 luglio ore 21 al Camping World Stadium di Orlando, diretta su Canale 5 e sito) ingaggiando un bomber a "tempo" grazie all'apposita finestra aperta proprio in vista di questa ultima fase della rassegna a stelle e strisce. Si tratta di Abderrazak Hamdallah, 34enne sbarcato alla corte di Simone Inzaghi dall'Al Shabab soltanto fino alla fine della competizione.