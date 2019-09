Lecco Mountain Festival 2019, una 'prima' assoluta in riva al lago

L'APPUNTAMENTO

di

STEFANO GATTI

Un evento dedicato alla montagna e all’alpinismo, alla cultura e alle tradizioni dei territori montani. Conto alla rovescia per la prima edizione del Lecco Mountain Festival, pronto a sbarcare sulle sponde del Lario da giovedì 10 a domenica 13 ottobre 2019. Tra i protagonisti di questa prima edizione - che si propone di diventare un appuntamento annuale con un format strutturato su più serate a tema e incontri - sarà Denis Urubko, uno dei più grandi alpinisti del mondo. Nel suo palmares la conquista dei quattordici Ottomila senza ossigeno. Venerdì 11 ottobre, Urubko racconterà, per la prima volta in Italia, la nuova via da lui aperta in solitaria sulla parete inviolata del Gasherbrum II nell’Himalaya pakistano, lo scorso mese di agosto.

Ad aprire il festival giovedì 10 ottobre, sarà però un appuntamento interamente dedicato all’alpinismo lecchese, le cui montagne per oltre un secolo sono state terreno d’elezione dei più grandi arrampicatori del mondo come Walter Bonatti, Riccardo Cassin, Casimiro Ferrari e tanti altri. Un omaggio alle grandi imprese compiute dagli alpinisti che hanno reso grande il nome di Lecco nel mondo. Ogni anno saranno celebrate le ricorrenze più importanti. A presentare la serata sarà Marco Albino Ferrari, noto storico di montagna e alpinismo, autore di pluripremiati libri di settore e già direttore delle riviste Alp e Meridiani&Montagne.

A chiudere la rassegna, la consegna dell’esordiente Premio Stile Alpino, assegnato da una prestigiosa giuria composta da soli alpinisti alle ascensioni più importanti su ghiaccio e roccia messe a segno nell’anno appena trascorso. A conferire il riconoscimento sarà Manolo, leggenda vivente dell’arrampicata in Italia, protagonista della prima parte della serata di sabato 12 ottobre ed eletto Ambassador della prima edizione di LMF.

Per provare l’ebbrezza delle vette anche in riva al lago, per tutto il fine settimana Piazza Garibaldi si trasformerà in un campo base con l’allestimento di tende, stand e banchi di street food, per il Mountain Street Food: solo cucina tipica e prodotti della tradizione alpina lombarda, dalla polenta taragna ai pizzoccheri, dalle birre artigianali ai vini valtellinesi.

Nella giornata di sabato 12, per dare spazio ai giovani, il gruppo Asen Park e i Gamma di Lecco organizzano il Rampega Boulder, storica gara di arrampicata urbana sugli edifici cittadini: di fatto un grande ritorno tra gli eventi più amati della città.

Lecco Mountain Festival ospiterà inoltre la partenza dell’edizione zero di UTLAC, la gara di Ultra Trail del Lago di Como, che vedrà un centinaio di atleti percorrere i sentieri delle Grigne fino al traguardo di Esino Lario.