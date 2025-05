Laguna blu: Chia Sport Week, a passo di corsa nella Sardegna una e... trina

La vigilia scorre via liscia tra camminate in una natura densa di profumi penetranti, pigre pause a bordo piscina e un generale quanto benvenuto stato di relax. Non mi faccio certo mancare una sgambata di allenamento verso e lungo la spiaggia di Su Giudeu che - nel pomeriggio del giorno prefestivo e soprattutto in pieno ponte di primavera - è bella affollata. Nella sabbia soffice si affonda un po’ troppo per i miei gusti: arranco in modo sgraziato come quando corro una prova di cross (cosa che non a caso in realtà non faccio più da anni!) su un campo gara bagnato dalla pioggia. Raggiungo quindi la battigia che offre un fondo opportunamente più “franco” e stabile, giocando ad evitare all’ultimo secondo ogni singola onda che si infrange sulla spiaggia. Alla fine però le Brooks Hyperion Max che ho rodato nei giorni scorsi a casa appositamente per questa occasione si bagnano lo stesso. Un po' per questo e un po’ perché l’idea mi piace, le tolgo e corro a piedi nudi lungo la spiaggia.