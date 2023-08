La storia si fa a Chamonix: i migliori di sempre alle finali delle UTMB World Series

TRAILRUNNING

Appuntamento dal 28 agosto al 3 settembre: diecimila i runner attesi sui sentieri del Monte Bianco

© afp Il 20esimo anniversario dell'UTMB (Ultra Trail du Mont-Blanc) promette come e più di sempre spettacolo: i più grandi atleti e protagonisti della storia del trail più iconico al mondo (Le Sommet Mondial du Trail) saranno presenti alla partenza delle tre finali del circuito delle UTMB World Series, prima edizione in assoluto. I migliori e le migliori runner si cimenteranno lungo i sentieri alpini delle tre prove principali (UTMB, CCC e OCC): da Courtney Dauwalter a Ruth Croft, da Blandine L'Hirondel ad Azara Garcia, da Katie Schide alla nostra Martina Valmassoi, da Jim Walmsley a Kilian Jornet, da Tom Evans a Mathieu Blanchard, da Jonathan Albon a Stian Angermund e molti altri.

In tutto saranno 10mila gli atleti che si riuniranno dal 28 agosto al 3 settembre per celebrare il 20° anniversario della nascita dell'UTMB® e percorreranno i leggendari sentieri intorno al Monte Bianco. Per i più "avventurosi", questa è anche l'occasione di partecipare alle prime finali delle UTMB® World Series della storia del trail running: l'UTMB (categoria 100M) con i suoi 171 km e 10.000 m D+ che attraversano Francia, Svizzera e Italia, la CCC® (categoria 100K) che conduce da Courmayeur a Chamonix e la OCC (categoria 50K), un'esperienza tutta svizzera con partenza da Orsières per 1.979 corridori.

© afp

LE FINALI DELLE UTMB WORLD SERIES

Per la prima volta nella sua storia, il Dacia UTMB® Mont-Blanc sarà come detto il palcoscenico delle finali delle UTMB World Series, lanciate nel 2022. Una novità che ha motivato un numero eccezionale di atleti a schierarsi sulla linea di partenza di una delle tre gare: l'UTMB, la CCC e l'OCC. Tra gli uomini, alcuni non passeranno inosservati, come l'americano Jim Walmsley, per il quale l'UTMB è diventata un obiettivo di vita, il campione in carica e spagnolo Kilian Jornet, lo svedese Petter Engdhal e il francese Mathieu Blanchard che ha confermato la sua partecipazione. Anche Tom Evans, terzo nel 2022 e vincitore quest'anno della Western States 100 Endurance Run, lo svizzero Jonas Russi, vincitore della Lavaredo Ultra Trail by UTMB® 2023, e il suo connazionale Jean-Philippe Tschumi, che ha condiviso la vittoria nella 100K del Trail 100 Andorra by UTMB® con l'americano Ben Dhiman, si giocano il successo finale. Ma la lista dei favoriti è ancora lunga e include Pau Capell, Zach Miller, Robert Hajnal, Jiaju Zhao e i francesi Arthur Joyeux Bouillon, Thibaut Garrivier e Ludovic Pommeret, vincitore della TDS 2022.

Tra le donne la due volte vincitrice nel 2019 e nel 2021, Courtney Dauwalter torna dopo una stagione già eccezionale. Dopo aver appena realizzato una storica doppietta, vincendo la Western States e la Hardrock 100 a distanza di due settimane, potrebbe entrare nella storia di questa disciplina sportiva realizzando una tripletta sulla distanza più lunga dell'UTMB Mont-Blanc. Fari puntati anche sulla neozelandese Ruth Croft, vincitrice della CCC e seconda alla Western States 2022, sulla tedesca Katharina Hartmuth, vincitrice quest'anno dell'Eiger Ultra Trail, sull'italiana Martina Valmassoi, vincitrice della TDS® 2022 e sull'ungherese Eszter Csillag, quinta all'UTMB 2022. Da non dimenticare la francese Manon Bohard Cailler, terza ai Mondiali 2023 e vincitrice della TDS® 2021, e Blandine L'hirondel, alla sua prima 100 miglia.

La linea di partenza della CCC sarà internazionale, con la presenza nelle prime file delle spagnole Azara Garcia e Marta Molist, prime nella Mozart 100 dell'UTMB nel 2022, accanto a Ida Nilsson (SWE), Emelie Forsberg e Audrey Tanguy (FRA), due volte vincitrice della TDS nel 2018 e nel 2019, mentre Addie Bracy (USA) e Priscilla Forgie (CAN) rappresenteranno gli Stati Uniti. Tra gli uomini, si schiereranno 4 corridori con un UTMB Index superiore a 900: Jonathan Albon (GBR), campione del mondo 2019, Andreas Reitterer (ITA), vicecampione del mondo di trail 2023 e terzo nella 50K sull'Eiger 2023, Dakota Jones (USA), vincitore della 100K sulla Transvulcania by UTMB® 2023 e Jiasheng Shen (CIN), che si è classificato quarto nella 100M all'ultima edizione della Western States e quarto nella CCC 2022.

Come finale del circuito delle UTMB World Series sulla distanza dei 50K, l'OCC promette di essere una dura battaglia, che vedrà le americane in prima linea con performance incredibili: Katie Schide, vincitrice dell'UTMB 2022 e seconda nella Western States 2023, Dani Moreno, vincitrice della 50K sull'Eiger 2023, Allie McLaughlin, vincitrice della Tarawera by UTMB 2023, e Jennifer Lichter. Per quanto riguarda l'Europa, saranno presenti le Spagnole Nuria Gil Clapera, Oihana Kortazar e Anna Comet Pascua, oltre all'Italiana Fabiola Conti e alla Francese Mathilde Sagnes. Per quanto riguarda gli uomini, si prospetta una gara veloce e combattuta, con la presenza del due volte campione del mondo di trail 2021 e 2022 Stian Angermund (NOR), del vincitore di Zegama Manuel Merillas (SPA), del Britannico Robbie Simpson e dell'italiano Francesco Puppi. Una delle potenziali rivelazioni del 2023 è lo spagnolo Antonio Martinez Perez, atleta da tenere d'occhio.