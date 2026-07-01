CRAZY Skyrunning Italy Cup: Pedretti e Bianchi trionfano alla Valtartano Skyrace

La gara si è accesa nella Valcorta, con un ribaltamento di fronte che ha reso il finale estremamente incerto. A fare il ritmo in salita era stata Alice Minetti (Boves Run ASD, alle prese con una stagione complicata), con Beatrice Bianchi (Recastello Radici Group) e Cecilia Basso (GS Orecchiella Garfagnana) nel ruolo di prime inseguitrici. Minetti timbrava in un'ora, 27 minuti e 50 secondi il passaggio al GPM di Cima Lemma, seguita a quasi quattro minuti da Bianchi, con Basso più staccata in terza posizione. Nella lunga discesa della... Valcorta, però la bergamasca Bianchi ha sfruttato le sue qualità tecniche per recuperare terreno su Minetti, raggiungendola prima della contrada Barbera, per poi staccarla in modo definitivo verso il traguardo. Vittoria finale per Bianchi al rientro al campo base di Biorca con il tempo finale di due ore, 12 minuti e 48 secondi che le ha permesso di raggiungere la ventiquattresima assoluta di 224 finishers (solo ventisei le donne, meno di un decimo del totale. Seconda piazza con un vantaggio di un minuto e 14 secondi per la leader iniziale Minetti. Gradino finale del podio per Cecilia Basso e un ritardo prossimo ai dieci minuti (nove e 55 secondi) dalla vincitrice. Martina Pozzi (GS Mario Corti 1959 ASD) e Francesca Colombo di ASD Falchi Lecco) hanno sigillato la top five dell'ordine d'arrivo.