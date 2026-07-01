CRAZY Skyrunning Italy Cup: Pedretti e Bianchi trionfano alla Valtartano Skyrace
Il circuito federale si avvia alla fase conclusiva di un calendario che prevede anche l'assegnazione dei titoli tricolori SkyRace e SkyUltradi Stefano Gatti
© Valtartano Skyrace Ufficio Stampa
Quasi duecentocinquanta atleti al via della ventitreesima edizione di Valtartano Skyrace, in uno degli "angoli" più suggestivi delle Orobie Valtellinesi. Organizzata da ASD SC Valtartano sotto l'egida FISky (Federazione Italiana Skyrunning), la gara ha assegnato domenica 28 giugno i punti della settima tappa di CRAZY Skyrunning Italy Cup su un percorso unico di poco inferiore ai venti chilometri di sviluppo lineare (diciannove e 800 metri) per 1330 metri di dislivello positivo con partenza e arrivo in località Biorca, nel cuore del Parco delle Orobie Valtellinesi. Disegnata dai volontari del locale Sci Club, la traccia-gara ricalca il classico anello Vallunga-Valcorta toccando i Laghi di Porcile, il Passo Tartano e i 2348 metri del GPM di Cima Lemma.
© Valtartano Skyrace Ufficio Stampa
GARA UOMINI
I favoriti della vigilia hanno rispettato il pronostico fin dai primissimi metri, prendendo subito la testa della corsa. Già vincitore a Tartano dodici mesi fa, Damiano Pedretti (Angolo Mountain Running Team) ha progressivamente allungato sulla salita verso i Laghi di Porcile, scollinando a Cima Lemma un'ora, 11 minuti e 56 secondi dopo il segnale di partenza da Biorca, con un margine già consistente su Fabio Ruga (La Recastello Radici Group), staccato a quel punto di quattro minuti e 46 secondi. Nella discesa della Valcorta, Pedretti ha gestito con intelligenza il vantaggio accumulato, tagliando il traguardo con il tempo finale di un'ora, 48 minuti e 53 secondi, confermandosi così sul gradino più alto del podio per il secondo anno consecutivo. La sorpresa più bella è arrivata nella seconda parte di gara: autore del miglior tempo assoluto in discesa, Mattia Gianola di Lab4you ha rimontato nel finale posizioni preziose, chiudendo in seconda posizione con un ritardo di tre minuti e 13 secondi dal vincitore. Terzo gradino del podio per Andrea Rota (OSA Valmadrera) in un'ora, 54 minuti e altrettanti secondi. Il lecchese era al suo esordio su questo tracciato. Completano la top five Luca Arrigoni (ASD Pegarun Pegacross) e Fabio Ruga.
© Valtartano Skyrace Ufficio Stampa
GARA DONNE
La gara si è accesa nella Valcorta, con un ribaltamento di fronte che ha reso il finale estremamente incerto. A fare il ritmo in salita era stata Alice Minetti (Boves Run ASD, alle prese con una stagione complicata), con Beatrice Bianchi (Recastello Radici Group) e Cecilia Basso (GS Orecchiella Garfagnana) nel ruolo di prime inseguitrici. Minetti timbrava in un'ora, 27 minuti e 50 secondi il passaggio al GPM di Cima Lemma, seguita a quasi quattro minuti da Bianchi, con Basso più staccata in terza posizione. Nella lunga discesa della... Valcorta, però la bergamasca Bianchi ha sfruttato le sue qualità tecniche per recuperare terreno su Minetti, raggiungendola prima della contrada Barbera, per poi staccarla in modo definitivo verso il traguardo. Vittoria finale per Bianchi al rientro al campo base di Biorca con il tempo finale di due ore, 12 minuti e 48 secondi che le ha permesso di raggiungere la ventiquattresima assoluta di 224 finishers (solo ventisei le donne, meno di un decimo del totale. Seconda piazza con un vantaggio di un minuto e 14 secondi per la leader iniziale Minetti. Gradino finale del podio per Cecilia Basso e un ritardo prossimo ai dieci minuti (nove e 55 secondi) dalla vincitrice. Martina Pozzi (GS Mario Corti 1959 ASD) e Francesca Colombo di ASD Falchi Lecco) hanno sigillato la top five dell'ordine d'arrivo.
Alla conclusione del circuito federale mancano ancora tre prove: la Valle Stura Skyrace di domenica 26 luglio in Piemonte (Campionato Italiano SkyRace assoluto e di categoria in prova unica), la classica Zacup Skyrace del Grignone di fine estate domenica 20 settembre a Pasturo (nella lecchese Valsassina) e il gran finale appenninico di Tartufo Skyrunning a Calestano (Appennino Parmense), in programma domenica 4 ottobre, appuntamento conclusivo di Coppa Italia FISky e prova unica di Campionato Italiano SkyUltra assoluto e di categoria.
Valtartano Skyrace Podio Uomini
1. Damiano Pedretti (Angolo Mountain Running) 01:48:53
2. Mattia Gianola (Lab4You) 01:52:06
3. Andrea Rota (OSA Valmadrera) 01:54:54
Valtartano Skyrace Podio Donne
1. Beatrice Bianchi (La Recastello Radici Group) 02:12:48
2. Alice Minetti (Boves Run) 02:14:04
3. Cecilia Basso (GS Orecchiella Garfagnana) 02:24:43