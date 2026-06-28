L'estasi dell'oro: vittoria e record per Namberger e Budha nella LUT 120K

Ad imporsi nella prova maschile è stato Bart Przedwojewski (Salomon), protagonista di una gara impeccabile. Scattato subito al comando, il polacco ha imposto il proprio ritmo fin dalle prime salite senza lasciare spazio agli avversari, gestendo il vantaggio fino al traguardo, per fermare il cronometro sul tempo di sette ore, 40 minuti e 30 secondi. Alle sue spalle la lotta per il podio si è presto definita. Il francese Robin Juillaguet (Esclop d'Azun) ha conquistato il secondo posto con una prova regolare e sempre nelle posizioni di vertice, portata a termine con u n ritardo di undici minuti e un secondo dal vincitore mentre il terzo gradino del podio è andato all'altro polacco Marcin Rzeszotko (Tatra SkyMarathon) che ha chiuso la sua prova in sette ore, 58 minuti e 28 secondi.