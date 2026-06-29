Western States Endurance Run: Puppi secondo all'esordio

Nata a Bogotà (Colombia), un passato difficile anzi tragico alle sue spalle (padre ucciso nelle guerre tra i cartelli della droga, madri tossicodipendente), Jennifer Lichter (Nike ACG) ha fatto la differenza in gara donne. Al debutto nella WSER come Puppi, Jenn ha fatto addirittura meglio dell'italiano, vincendo la gara con un tempo - quindici ore, 28 minuti e cinque secondi - che le ha permesso di ritoccare il record femminile stabilito nel 2023 da Courtney Dauwalter, abbassandolo di poco meno di un minuto e mezzo (uno e 28 secondi). A completare il podio sono state le altre due statunitensi Riley Brady (compagna di squadra della vincitrice) e Marianne Hogan per il Team Salomon. La neozelandese Caitlin Fielder (Adidas) si è fermata ai piedi del podio stesso, mentre Lotti Brinks (HOKA) ha sigillato una top five occupata per i suoi quattro quinti dalle atlete USA.