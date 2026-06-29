Cervino Matterhorn Ultra Race: sfide sotto il sole... all'ombra della Gran Becca

In ambito femminile la situazione si è evoluta nella seconda metà di gara. Tania Rosa è transitata al comando al punto di controllo di Schwarzee, poi sono ritornate forte le dirette inseguitrici Nicole Mazzoni e Silvia Zanchi, che si sono giocate il successo in una lunga volata iniziata al Teodulo. Alla fine è riuscita a imporsi Mazzoni in sei ore, 39 minuti e 50 secondi, appena davanti a Zanchi (sei ore, 41 minuti e sei secondi). Terzo gradino del podio per la francese Julia Harnie (sei ore, 46 minuti e due secondi).