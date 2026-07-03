Germania, è ufficiale: via Nagelsmann, già avviati i colloqui con Klopp

"La Federcalcio tedesca ringrazia espressamente Julian Nagelsmann per il lavoro svolto da settembre 2023 - le parole del presidente della Dfb, Bernd Neuendorf, in una nota - Si è distinto per il grande impegno e per uno straordinario spirito di ambizione. È inoltre una persona estremamente responsabile e sincera, che tutti noi stimiamo". La Dfb ha spiegato che è stato lo stesso Nagelsmann, nel corso di un colloquio riservato con i vertici federali avvenuto alla vigilia della riunione, a chiedere di essere sollevato dall'incarico dopo il deludente cammino della Germania ai Mondiali. "La decisione è stata tutt'altro che facile. Il mio obiettivo principale è sempre stato il successo della squadra. Dopo una delusione così pesante, la Nazionale merita l'opportunità di ripartire senza condizionamenti. Mi dispiace profondamente aver deluso i nostri tifosi, che avrebbero meritato molto di più", ha dichiarato Nagelsmann. Con l'eliminazione negli Stati Uniti, la Germania ha mancato per la terza volta consecutiva l'accesso agli ottavi di finale di un Mondiale, dopo le delusioni del 2018 e del 2022.