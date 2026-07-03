Germania, è ufficiale: via Nagelsmann, già avviati i colloqui con Klopp

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Ora è ufficiale: la Germania ha accettato le dimissioni di Julian Nagelsmann dall'incarico di commissario tecnico dopo l'eliminazione ai sedicesimi di finale del Mondiale contro il Paraguay ai calci di rigore. Lo riporta un comunicato della stessa Federcalcio tedesca, che ha dichiarato di aver già avviato i contatti con Jurgen Klopp, attuale Head of Global Soccer di Red Bull ed ex allenatore di Borussia Dortmund e Liverpool. Lo stesso Klopp "ha già manifestato la sua disponibilità generale ad assumere l'incarico".
"La Federcalcio tedesca ringrazia espressamente Julian Nagelsmann per il lavoro svolto da settembre 2023 - le parole del presidente della Dfb, Bernd Neuendorf, in una nota - Si è distinto per il grande impegno e per uno straordinario spirito di ambizione. È inoltre una persona estremamente responsabile e sincera, che tutti noi stimiamo". La Dfb ha spiegato che è stato lo stesso Nagelsmann, nel corso di un colloquio riservato con i vertici federali avvenuto alla vigilia della riunione, a chiedere di essere sollevato dall'incarico dopo il deludente cammino della Germania ai Mondiali. "La decisione è stata tutt'altro che facile. Il mio obiettivo principale è sempre stato il successo della squadra. Dopo una delusione così pesante, la Nazionale merita l'opportunità di ripartire senza condizionamenti. Mi dispiace profondamente aver deluso i nostri tifosi, che avrebbero meritato molto di più", ha dichiarato Nagelsmann. Con l'eliminazione negli Stati Uniti, la Germania ha mancato per la terza volta consecutiva l'accesso agli ottavi di finale di un Mondiale, dopo le delusioni del 2018 e del 2022.
"La sua decisione merita rispetto, perché si assume la responsabilità e mette la Nazionale davanti alla propria persona. Julian è e resta un allenatore eccellente e sono convinto che continuerà ad avere successo", le parole del ds Rudi Voeller. La Dfb ha inoltre annunciato che lasceranno la Federazione anche i vice allenatori Benjamin Glueck e Benjamin Huebner.
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