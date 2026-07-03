Ottavi di finale (quasi) definiti: ora si fa sul serio, ecco tutti i possibili grandi incroci fino alla finale di New York

Non solo Modric e CR7, le nazionali si preparano a salutare una generazione di campioni
© ansa | Luka Modric (Croazia)
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Nella vera fase finale della Coppa del mondo si prospettano derby, partite storicamente sentitissime e incroci ricorrenti
Il Mondiale 2026 entra nel vivo: il quadro degli ottavi di finale è quasi delineato, mancano tre sfide per inserire le ultime squadre qualificate al turno successivo. Da lì in poi la possibilità di sfide di livello clamoroso sarà sempre più alta, e anzi, una e sentitissima è già scritta: Portogallo-Spagna, il derby iberico, andrà in scena a Dallas il 6 luglio. Ma osservando il tabellone quali altri grandi sfide si prospettano tra ottavi, quarti, semifinali e finale?
© ansa | Luka Modric (Croazia)
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A parte Ronaldo contro Yamal, la sfida più interessante degli ottavi è senza dubbio Brasile-Norvegia perché il Brasile non ha mai battuto la Norvegia in sfide ufficiali. 4 scontri, 2 vittorie norvegesi, 2 pareggi. La nazionale di Haaland è una delle due al mondo contro cui la Seleçao non ha mai trionfato, l'altra è il Senegal. Carlo Ancelotti sarà chiamato a rompere il tabù, ma sulla sua strada troverà un grosso giovanotto biondo sorridente e molto pericoloso.
Se il Brasile avrà la meglio sulla Norvegia e l'Inghilterra sul Messico, andrà in scena il quarto di finale Brasile-Inghilterra: replica di quel match leggendario del Mondiale 2002, vinto da un giovanissimo Ronaldinho con una punizione folle a beffare Seaman quasi da centrocampo. Sul piano sociale è potenzialmente interessante anche la possibilità, sempre ai quarti, di un incrocio Francia-Marocco: non una partita particolarmente importante a livello storico-calcistico, ma la comunità marocchina (o discendente) è la seconda comunità straniera più presente in Francia, arrivando a rappresentare il 6.3% della popolazione totale. A livello politico, visti i numerosi scontri verbali tra i due stati negli ultimi due anni, sarebbe da non sottovalutare un eventuale Spagna-Stati Uniti. Sul piano culturale, anche Francia-Canada sarebbe molto interessante dati i legami tra le due nazioni, legatissime storicamente e strettissime collaboratrici nella diplomazia mondiale.
Il clash più grosso immaginabile potrebbe prendere vita in semifinale: Francia-Spagna sarebbe in assoluto la partita più attesa dell'intera edizione, perché le due formazioni sono dall'inizio del torneo le assolute favorite. Una vera e propria finale anticipata, una parata di stelle difficilmente replicabile, Yamal contro Mbappé. A livello di peso storico, poi, spostandosi verso la parte destra del tabellone c'è segnata in rosso, nel cuore di tutti i sudamericani, la possibilità di un derby Argentina-Brasile in semifinale: ai Mondiali è avvenuto altre quattro volte, con due vittorie verdeoro, una albiceleste e un pareggio. In una di queste partite fu coinvolta anche l'Italia, che nel 1982 fu inserita nel gironcino con le due sudamericane, battendole entrambe. La semifinale Argentina-Inghilterra, invece, rinverdirebbe vecchie ruggini dovute prima ad altre questioni che al calcio, ma sarebbe senza dubbio molto affascinante e tesa come partita. Anche perché Diego, nel 1986, ha dato al match un senso del tutto diverso con due dei più clamorosi gesti tecnici della storia del calcio: il gol del secolo e la mano de Dios.
La finale, invece, potrebbe vedere una grande replica di quella di Francia 1998, Francia-Brasile: il mondo era diverso, i leader delle squadre erano Zidane e Ronaldo e sia Mbappé che Vinicius non erano ancora nati. Quella finale fu "macchiata" dal misterioso incidente del Fenomeno nei giorni precedenti il match, che impedì alla partita di avere una vera storia. Vinse la Francia per 3-0. Dietro l'angolo anche la possibilità di un rematch immediato di Francia-Argentina del 2022. E allora perché non immaginare anche il capitolo conclusivo della rivalità Messi-Ronaldo? Entrambi 40enni o quasi, entrambi a fine corsa, a scontrarsi per il torneo più importante del mondo, per l'ennesima volta, per l'ultima volta? La finale Argentina-Portogallo sarebbe la loro finale, nonché una delle più interessanti di sempre in termini di lascito alla narrativa calcistica. Improbabile, ma nel calcio non si sa mai, un Derby dell'Atlantico USA-Inghilterra nell'atto conclusivo. Spostandosi verso le cose impronosticabili: il tabellone non esclude matematicamente l'ennesimo incontro Stati Uniti-Messico, che avrebbe un triplice significato. Politico, i rapporti tra i due stati non sono positivi. Logistico, sono entrambi paesi ospitanti del Mondiale 2026, e infine calcistico: sono le due squadre che dominano la Concacaf Gold Cup (il massimo torneo continentale centronordamericano) da tantissimo tempo.