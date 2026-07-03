Ottavi di finale (quasi) definiti: ora si fa sul serio, ecco tutti i possibili grandi incroci fino alla finale di New York

La finale, invece, potrebbe vedere una grande replica di quella di Francia 1998, Francia-Brasile: il mondo era diverso, i leader delle squadre erano Zidane e Ronaldo e sia Mbappé che Vinicius non erano ancora nati. Quella finale fu "macchiata" dal misterioso incidente del Fenomeno nei giorni precedenti il match, che impedì alla partita di avere una vera storia. Vinse la Francia per 3-0. Dietro l'angolo anche la possibilità di un rematch immediato di Francia-Argentina del 2022. E allora perché non immaginare anche il capitolo conclusivo della rivalità Messi-Ronaldo? Entrambi 40enni o quasi, entrambi a fine corsa, a scontrarsi per il torneo più importante del mondo, per l'ennesima volta, per l'ultima volta? La finale Argentina-Portogallo sarebbe la loro finale, nonché una delle più interessanti di sempre in termini di lascito alla narrativa calcistica. Improbabile, ma nel calcio non si sa mai, un Derby dell'Atlantico USA-Inghilterra nell'atto conclusivo. Spostandosi verso le cose impronosticabili: il tabellone non esclude matematicamente l'ennesimo incontro Stati Uniti-Messico, che avrebbe un triplice significato. Politico, i rapporti tra i due stati non sono positivi. Logistico, sono entrambi paesi ospitanti del Mondiale 2026, e infine calcistico: sono le due squadre che dominano la Concacaf Gold Cup (il massimo torneo continentale centronordamericano) da tantissimo tempo.