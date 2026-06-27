Grazie... duemila: K2 Valtellina Extreme Vertical, l'estate parte in salita

Ad attendere noi backmarkers all’approdo sul margine basso della conca di Pedroria c’è ancora tanta gente. Non sono tutti lì per noi ovviamente (questa è una meta gettonata per gli escursionisti), ma l’incoraggiamento fa sempre molto piacere, anche perché davanti ho la rampa finale che collega l’alpeggio alla lunga cresta che porta fino all’arrivo. Incrocio a più riprese colleghi che hanno già completato la missione e stanno facendo ritorno a Talamona. Tra loro anche Luca Del Pero (oggi secondo dietro all’elvetico Fiorillo Camesi) che evidentemente si è attardato al traguardo per le foto di rito. Per fortuna quelli che sono stati più bravi di noi ritardatari ci concedono la precedenza nei tratti più stretti del sentiero. Lo farò anch’io con quei pochi che sono riuscito a lasciarmi alle spalle.