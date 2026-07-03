Recensione auricolari sportivi JVC HA-EC75T: true wireless con gancio per allenarsi senza limiti

Il tratto distintivo di questo modello è il designm, dotato di un gancio flessibile e morbido. Questo elemento è stato studiato per avvolgere il padiglione e avere stabilità anche in presenza di movimenti bruschi, allenamenti intensi o durante le uscite in bici. Quando vengono riposti nella custodia, i ganci flessibili si piegano ma tornano automaticamente alla loro forma originaria non appena si indossano nuovamente i dispositivi. Non mancano i gommini in silicone, disponibili in più taglie. Ciascun auricolare ha un peso ridotto di appena 6 grammi, un fattore che ne favorisce l'impiego prolungato durante la giornata o nel corso di lunghe sessioni di camminata senza provocare fastidi.