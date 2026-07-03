Recensione auricolari sportivi JVC HA-EC75T: true wireless con gancio per allenarsi senza limiti
Analisi approfondita dei JVC HA-EC75T. Auricolari sportivi sotto i 100 euro con gancio flessibile, cancellazione del rumore e 40 ore di autonomiadi Stefano Fiore
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Gli auricolari wireless JVC HA-EC75T si inseriscono nella gamma del marchio dedicata al fitness come una proposta per gli sportivi che cercano stabilità e protezione durante l'attività fisica, sia all'aperto sia in ambienti chiusi.
Il tratto distintivo di questo modello è il designm, dotato di un gancio flessibile e morbido. Questo elemento è stato studiato per avvolgere il padiglione e avere stabilità anche in presenza di movimenti bruschi, allenamenti intensi o durante le uscite in bici. Quando vengono riposti nella custodia, i ganci flessibili si piegano ma tornano automaticamente alla loro forma originaria non appena si indossano nuovamente i dispositivi. Non mancano i gommini in silicone, disponibili in più taglie. Ciascun auricolare ha un peso ridotto di appena 6 grammi, un fattore che ne favorisce l'impiego prolungato durante la giornata o nel corso di lunghe sessioni di camminata senza provocare fastidi.
Un elemento di rilievo per l'uso sportivo è la presenza della certificazione IP57, che garantisce una protezione completa contro l'ingresso della polvere e l'impermeabilità all'acqua, consentendo al prodotto di resistere senza danni al sudore corporeo, alle giornate di pioggia o a condizioni meteo avverse.
La custodia di ricarica è compatta, presenta una finitura opaca ed è disponibile - così come gli auricolari - nelle tre colorazioni Nero, Lilla (quella provata da noi) e Verde Oliva. Il contenitore utilizza una chiusura magnetica salda e facile da aprire, sebbene la cerniera dello sportello mostri un leggero gioco nel movimento laterale.
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Come isolano?
L'isolamento acustico è garantito da due tecnologie. La prima è il sistema di cancellazione attiva del rumore di fondo, che coadiuvano il lavoro passivo dei gommini anche se qualche fruscio di vento riesce a passare in caso di folate importanti durante una sessione di corsa all'aperto. C'è poi la modalità Ambient, che si attiva rapidamente tramite un tocco sulla superficie esterna del dispositivo: fa confluire l'audio esterno all'interno degli auricolari così da riuscire a percepire eventuali pericoli esterni. La funzionalità chiaramente viene influenzata dalla forza del rumore esterno, una sirena di ambulanza è più difficile da filtrare di un chiacchiericcio di una persona vicina a noi.
Come suonano le JVC HA-EC75T?
A livello hardware abbiamo driver da 6mm al neodimio accompagnati dalla tecnologia Bluetooth 5.4 con l'utilizzo del codec audio AAC. Il suono risulta pulito, dettagliato e neutrale, senza risultare piatto o noioso. Si può personalizzare con tre profili: Flat, più bilanciato; Bass, per sentire la musica; Clear evidenza le voci, ideale per l'ascolto di podcast, o per telefonate. Tra le funzioni integrate spicca la modalità a bassa latenza, utile per sincronizzare il flusso audio con le immagini nei contenuti video.
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Quanto dura la ricarica?
L'autonomia è uno dei punti di questi auricolari wireless: si può arrivare anche a 8-9 ore di utilizzo continuo, che arrivano a 24 sfruttando le tre ricariche garantite dalla batteria del case.
Quanto costano?
Online si trova ampiamente sotto la soglia psicologica dei 100 euro, siamo intorno ai 60-70 euro. Questa proposta di JVC si dimostra un prodotto solido e mirato per chi cerca stabilità, resistenza ai liquidi e cancellazione del rumore a un costo accessibile. Oltre a un design davvero unico.