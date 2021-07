La prima "Stella" di Lorenzo Beltrami ed il terzo sigillo di Denisa Dragomir in Alta Valle Spluga

SKYRUNNING

In centosettanta al via del terzo appuntamento del circuito La Sportiva Mountain Running Cup tra le montagne della provincia di Sondrio.

di

STEFANO GATTI

Nell’anno della ripartenza firmano l’albo d’oro della Pizzo Stella Skymarathon l'atleta del Team Scarpa Lorenzo Beltrami, in forza ai Falchi di Lecco e la rumena della scuderia Merrell/Red Bull Denisa Dragomir. Se per il lecchese Beltrami si è trattato della prima affermazione, nella sfida in rosa questa è la terza vittoria consecutiva di un’atleta che ha legato a doppia mandata (anzi punto tripla...) il proprio nome all'impegnativa prova da 35 chilometri e 2650 metri di dislivello positivo, terza delle cinque tappe del circuito La Sportiva Mountain Running Cup e quindi suo giro di boa.

La nebbia in quota alle prime luci dell’alba ha costretto il direttore gara Gualtiero Colzada a ritardare di un’ora il via della sesta edizione della Skymarathon, unica gara in programma visto che quella più breve (la Skyrace da venti chilometri e 1700 metri di dislivello positivo) è stata rinviata al prossimo anno. Alle otto e trenta è showtime per i centosettanta corridori del cielo "ingaggiati" fin dal via, verso la prima panoramica vetta di Sommavalle dove i primi a transitare è stata la coppia del team Autocogliati formata da Dennis Bosire Kiyaka e Gianluca Ghiano, seguiti dal giovane “Falco” Lorenzo Beltrami.

Nello sfasciume di roccia e sulla neve della discesa verso il Bivacco Chiara&Walter il forte atleta lecchese ha messo la freccia e provato la fuga. Ghiano non ha mollato la presa, mettendosi in scia, ma la fuga è andata a buon fine intorno a metà gara, all’altezza del Passo Angeloga. Ghiano si è progressivamente staccato e Beltrami ha continuato la sua progressione fino a presentarsi in solitaria al traguardo di Fraciscio per chiudere con un crono finale di tre ore, 51 minuti e 53 secondi lo spettacolare anello intorno alla montagna da 3163 metri di altezza che dà il nome alla gara: il Pizzo Stella, appunto.

Lo hanno seguito al traguardo (e poi raggiunto sul podio) il keniano Kiyaka che sull’ultima salita ha guadagnato la seconda piazza (tre ore e 59 minuti esatti il suo finish time) ed il piemontese Ghiano, terzo a sette minuti e 51 secondi dal vincitore. Completano la top ten Andrea Rota, Marco Bergo, Christian Modena, Davide Della Mina, Erik Panatti, Alberto Comazzi e Paolo Bonanomi.

Alle spalle di quest’ultimo (che chiude la top ten così come si era aperta, vale a dire con un’atleta di ASD Falchi Lecco) ha raggiunto il traguardo Denisa Dragomir, la cui impresa (ovviamente vincente tra le donne) si ferma solo alle porte della top ten stessa della classifica assoluta: undicesimo posto finale!

Terza "Stella" a destra, questo è il cammino... della campionessa rumena della scuderia Merrell/Team Red Bull. Sulle montagne della Valli Spluga, Lei e Bregaglia, Denisa ha fatto ancora una volta il vuoto nella prova femminile. Per Dragomir finish time di 4 ore, 26 minuti e 58 secondi. Dietro alla Dragomir lungo gli impervi sentieri tra Campodolcino, San Giacomo Filippo e Piuro si è classificata Paula Mayer. L’atleta-volontaria dell’associazione Salviamo l’Orso ha concluso la sua prova in quattro ore, 53 minuti e 25 secondi. Terzo posto per Daniela Rota (Team La Sportiva) in cinque ore, 14 minuti e 5 secondi. Nella top five anche Lucia Moraschinelli e Chiara Fumagalli.

A Fraciscio insomma Beltrami e Dragomir hanno letteralmente... brillato. Se vogliamo, unico neo per entrambi la mancata soddisfazione del nuovo record del percorso. Complice la cancellazione della Pizzo Stella Skymarathon dello scorso anno, i primati da battere sono datati 2019: il riferimento della gara maschile resta quello di Daniel Antonioli (03h43’28”) mentre quello femminile (04h19’48”) appartiene ovviamente alla "pluristellata" Dragomir, appunto imbattuta dal 2018 tra le montagne dell'Alta Valle Spluga.

Iniziato a maggio con il Colmen Trail di Morbegno (provincia di Sondrio) e proseguito a giugno con la Ledro Sky di Mezzolago (Trento), il circuito La Sportiva Mountain Running Cup ha quindi "doppiato" con la Pizzo Stella Skymarathon la boa di metà stagione. Per i due prossimi e decisivi appuntamenti si torna in Trentino Alto Adige: prima con “Vigolana The Race”, in programma Vigolo Vattaro la prima domenica di agosto, poi per il gran finale della serie sul finire dell'estate con la Latemar Mountain Race dal Passo di Pampeago ad Obereggen, in calndrio il secondo fine settimana di settembre.