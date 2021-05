L'altro K2: doppio chilometro "only up" per gli specialisti dello skyrunning in... assetto verticale

SKYRUNNING

Appuntamento la prima domenica di luglio per una sfida skyrunning estrema con base "operativa" a Talamona, alle porte della Valtellina.

di

STEFANO GATTI

La stagione dello skyrunning e della corsa in montagna è ormai alle porte ed il Team K2 Valtellina è già pronto per rilanciare la sfida riproponendo per domenica 4 luglio la terza edizione di K2 Valtellina Vertical Extreme, primo doppio chilometro verticale lombardo. Riconfermati format e percorso da 2000 metri “only up” in soli 9 chilometri di sviluppo. Partenza nel cuore di Talamona (sul fondovalle del versante orobico della Bassa Valtellina) a 272 metri di quota, arrivo alla panoramica Cima Pisello, a 2272 metri di quota. Per la precisione, nel vero senso della parola!

K2.. Vertical... Extreme... Una denominazione in qualche modo intimidatoria, quella creata dagli organizzatori per la loro prova. Tanto per non lasciare dubbi sul caratterere della stessa, pungere l'orgoglio dei verticalisti DOC, stuzzicare la voglia di "diversificare" degli skyrunners classici e mettere in guardia quelli meno preparati... o magari stimolarne l'intraprendenza, la voglia di gettare il cuore (e i muscoli, e i polmoni...) oltre l'ostacolo. O per meglio dire: le rampe!

Il comitato organizzatore ha provato ad alzare ulteriormente l’asticella. Quest’anno la gara sarà affiliata alla FISky (Federazione Italiana Skyrunning) con percorso certificato dalla Technical Commission della ISF (International Skyrunnig Federation) che – dopo aver valutato i parametri ed il livello tecnico del tracciato, ha rilasciato la certificazione internazionale Vertical Kilometer Course. Proprio così, la K2 Valtellina è stata inserita a tutti gli effetti tra le più ambite ed interessanti competizioni “only up” a livello internazionale.

Dopo il successo dell’ultima edizione andata in scena (quella del 2019) che ha visto ai nastri di partenza oltre duecento atleti, il comitato organizzatore sta lavorando per riportare a Talamona i più forti “verticalisti” in circolazione. Fondisti, scialpinisti, bikers, atleti della corsa in montagna sono invitati a questa suggestiva sfida. I tempi da attaccare sono quelli siglati dai vincitori di due anni: il “local” ma nonché azzurro di skialp Michele Boscacci (CS Esercito Team La Sportiva), primo in vetta in un’ora, 22 minuti e 24 secondi e la bresciana Corinna Ghirardi (un’ora, 42 minuti e 6 secondi. Per qualsiasi informazione, dettagli sul percorso e le varie news e potete consultare i profili social di K2 Valtellina Vertical Extreme e il sito internet sempre aggiornato www.k2valtellina.it.

Per finire, novità 2021 èche, grazie Luca Bettineschi del nuovo Store di Morbegno, entra come main sponsor dell’evento fornendo un interessante pacco gara che verrà svelato più avanti.e sarà subito caccia a uno dei ducento pettorali disponibili. Per iscriversi è sufficiente accedere al sito della manifestazione, con link diretto al portale Endu.net . Per i meno tecnologici sarà invece possibile recarsi presso lo store Alpenplus di Morbegno. La quota d’iscrizione è fissata a 30 euro e comprende: pacco gara, pettorale personalizzato con il proprio nome, chip per garantire il corretto cronometraggio della performance, trasporto effetti personali direttamente in quota, gadget di finisher, pranzo e – trattandosi appunto di una prova “only up” - la discesa tramite autobus in zona partenza.