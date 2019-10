Kipchoge: "Oggi siamo andati sulla Luna e poi tornati sulla Terra"

Solo un uomo, oggi come oggi, poteva riuscirci. Solo Eliud Kipchoge, campione olimpico in carica e detentore del record del mondo in maratona, poteva abbattere il Muro delle 2 ore sui 42,195 metri. D'accordo, il crono (1h 59' 40") non verrà omologato come nuovo primato perché la prova viennese era al di fuori dei parametri riconosciuti dalla Iaaf, ma l'impresa è storica e di certo apre un nuovo capitolo della storia dell'atletica: "Ci sono voluti 65 anni per l'essere umano per fare la storia dopo Roger Bannister (il 6 maggio 1954 l'inglese fu il primo a scendere sotto i 4 minuti sul miglio, ndr). Oggi ci siamo riusciti" ha dichiarato Kipchoge subito dopo aver centrato l'obiettivo.