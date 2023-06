King Kilian e il Repairability Program di NNormal e Vibram: lunga vita alle tue scarpe

TRAILRUNNING

Il fuoriclasse spagnolo lancia un importante accordo tra il brand da lui fondato e la storica azienda di Albizzate

© Vibram/NNormal Zegama-Aizkorri, Hardrock 100, Sierre-Zinal, UTMB: quattro eventi stellari della corsa sui sentieri (nelle sue più diverse declinazioni) con lo stesso paio di scarpe, delle scarpe da lui stesso volute! Al di là dei risultati... ordinariamente (per lui) straordinari ottenuti nel 2022 in queste grandi classiche, è questa la vera impresa compiuta da Kilian Jornet "a bordo" delle calzature prodotte da NNormal, il brand da lui fondato in collaborazione con Camper dopo il divorzio da Salomon. La rivelazione-choc arriva proprio nel finale di Sketching The Future", il docufilm nel quale King Kilian si racconta e ci racconta il suo excursus (non ancora concluso!) nel mondo della corsa in natura al suo più alto livello, al quale abbiamo potuto assistere nel corso di una serata-evento proposta da Vibram nel suo Connection Lab milanese, nell'ambito della presentazione della partnership con NNormal: tecnologica, sostenibile e virtuosa.

© Vibram/NNormal

Vibram e NNormal lanciano una nuova partnership e presentano un Repairability Program per le calzature. Parte dell’impegno condiviso di Vibram e NNormal, il progetto è finalizzato a prolungare la vita delle scarpe. Grazie a questa collaborazione, le scarpe NNormal potranno essere risuolate e riparate da diversi calzolai Vibram in tutto il mondo.

© Vibram/NNormal

Molti runners avranno certamente notato che - nel corso del tempo -le suole delle scarpe si consumano con modalità uniche che dipendono dal proprio stile di corsa. Può usurarsi prima il tallone, oppure il collo del piede sinistro può deteriorarsi più velocemente rispetto al destro. Può succedere che le suole si consumino fino all’intersuola prima che ci si decida ad acquistarne un nuovo paio, una situazione decisamente fastidiosa se la tomaia è ancora per lo più integra (seppure un po’ sporca). Ma esiste un’altra soluzione.

Per evitare che sempre più scarpe finiscano nelle discariche Vibram (leader mondiale nella produzione di suole in gomma ad alte prestazioni) ha creato un team di calzolai esperti nella riparazione di scarpe tecniche da running, tra cui le NNormal: un’opportunità per prolungare la vita delle scarpe e un’iniziativa a sostegno delle piccole imprese indipendenti in tutta Europa. Fin dalla nascita del brand, il team di NNormal sapeva di voler collaborare con Vibram per questo impegno condiviso.

© Vibram/NNormal

Come funziona il programma per le scarpe NNormal?

Grazie a questa partnership, le scarpe NNormal possono ora essere risuolate e riparate dai partner del brand Vibram. L’azienda si avvale di calzolai in tutto il mondo per riparare diversi modelli di scarpe e seleziona calzolai Vibram in Francia, Italia e Spagna appositamente formati per risuolare scarpe NNormal e ripararne alcuni componenti non appena iniziano a usurarsi. Questo permetterà di prolungare la vita della scarpa. Uno dei pilastri dell’impegno di NNormal è rappresentato dal focus sulla durata, e il Repairability Program è sicuramente un’ottima soluzione per poter utilizzare le scarpe più a lungo. Inoltre, questa iniziativa sostiene le piccole imprese indipendenti in tutta Europa, ed evidenzia l’impegno condiviso di NNormal e Vibram verso la trasformazione del modo in cui le scarpe vengono prodotte e utilizzate, secondo la filosofia “Your path, no trace”.

© Vibram/NNormal

Vibram Repair If You Care: un modo per ridurre gli sprechi

Vibram ha da tempo lanciato l’iniziativa di risuolatura sottolineando il valore della riparazione e il ruolo che ognuno può svolgere nella riduzione degli sprechi. Il costo della riparazione dipenderà dal tipo di intervento necessario. Le scarpe NNormal saranno risuolate con Zegalite, che utilizza la gomma ad alte prestazioni Vibram per garantire il massimo grip su terreni asciutti e bagnati. La suola Zegalite, inoltre, è molto resistente, e consentirà alle scarpe NNormal di percorrere molti altri chilometri. I calzolai saranno anche in grado di sostituire i lacci e riparare tomaie, filati e la zona del tallone, consentendo a migliaia di persone in tutto il mondo di prolungare la vita delle loro scarpe. La partnership tra NNormal e Vibram è stata annunciata ufficialmente al Vibram Repair Day di Milano, un’iniziativa tenutasi nel corso dell’evento organizzato presso il Vibram Connection Lab tra mercoledì 14 e giovedì 15 giugno.

© UTMB Press Office

E se vi state chiedendo quali risultati avesse prodotto - nel 2022 - l'exploit by Kilian (quattro grandi gare con lo stesso paio di scarpe NNormal), beh... la risposta è parecchio emblematica: primo posto assoluto a Zegama (Paesi Baschi spagnoli), di nuovo prima alla Hardrock in Colorado, quinto nella veloce Sierre-Zinal "rossocrociata" e per la quarta volta vincitore dell'Ultra Trail du Mont-Blanc di Chamoni (UTMB appunto): a undici anni di distanza dalla terza affermazione e con il nuovo record assoluto sulla distanza dei centosettanta chilometri (e diecimila metri di dislivello positivo), per la prima volta - e di dieci minuti e mezzo! - sotto il muro delle venti ore di gara. E se le NNormal-Vibram sono arrivate a tanto ai piedi del fuoriclasse catalano.... a maggior ragione porteranno lontano, molto lontano, sky e trailrunners... "di tutti i giorni".

© Vibram/NNormal

NNormal

NNormal, brand di sport e outdoor, nasce tra le coste di Maiorca e i fiordi norvegesi. I suoi prodotti sono frutto della filosofia condivisa di Camper e Kilian Jornet, i due fondatori: sostenibilità e prestazioni per ispirare le persone a divertirsi nel rispetto della natura. Questa mission prende forma attraverso prodotti senza tempo, funzionali, performanti e sviluppati per durare nel tempo. L’intera gamma NNormal è progettata a Maiorca e testata in Norvegia, una combinazione che si riflette nel nome del brand (Nor-way+ Mal-lorca).

Vibram

Vibram è leader mondiale nello sviluppo e nella produzione di suole in gomma ad alte prestazioni per le attività outdoor, tempo libero, lavoro, moda, ortopedia e riparazione. Da oltre ottant'anni l’ottagono giallo che identifica Vibram in tutto il mondo è sinonimo di qualità, performance, sicurezza e innovazione nell’industria calzaturiera. Con sede internazionale in Italia ad Albizzate (in provincia di Varese), Vibram produce oltre quaranta milioni di suole all’anno, dedica più di un milione di chilometri ai test, è presente in centoventi Paesi e ha sedi di produzione, ricerca e rappresentanza USA, in Cina, in Giappone, in Brasile e in Italia.

