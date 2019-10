Kenya, un popolo in festa per Eliud Kipchoge: la folla esplode di gioia

Grande festa in Kenya per Eliud Kipchoge che abbattuto il muro delle 2 ore in maratona. In patria hanno seguito con grande interessa l'impresa del 34enne che ha Vienna ha corso i 42,195 km in 1h 59' 40". Quando ha tagliato il traguardo è esplosa la gioia dei connazionali che si erano ritrovati in migliaia nella piazza della città di Eldoret. Un'emozione incredibile per tutti.