Kariuki al battesimo... delle Tre Cime di Lavaredo, "manita" di vittorie per Bottarelli

Con un raggio di sole "prenotato” giusto in tempo per la flower ceremony in alta quota, Bottarelli ha condiviso il podio con la beniamina di casa Agnes Tschurtschenthaler (ASV Niederdorf), che ha visto la Südtirol Drei Zinnen Alpine Run nascere e crescere fino ad affermarsi come appuntamento internazionale, e con la tedesca trapiantata in Alto Adige Severine Petersen (Team Mammut) che ha duellato per gran parte della prova con la friulana Arianna Del Pino (Atletica Malignani) che ha poi chiuso in quarta posizione, a poco più di un minuto dal podio. Come a ricreare Cima Grande, Cima Ovest e Cima Piccola, nell’immediato dopogara le prime tre del ranking hanno raccolto gli applausi del pubblico e del comitato organizzatore fra un velo di nebbia che non è comunque riuscito a nascondere la sontuosità delle Dolomiti Patrimonio UNESCO, davanti ai tanti turisti affascinati dalla corsa e attirati da un podio accattivante.