K2 Valtellina: starting list di lusso per il Campionato Italiano Doppio Vertical FISky

SKYRUNNING

Sfida senza respiro per la prova che culmina su una delle vette più panoramiche delle Orobie Valtellinesi

© Maurizio Torri Parterre di primo livello per K2 Valtellina Vertical Extreme, la cui quinta e ormai imminente edizione (si corre sabato 24 giugno) è valida come prova unica di Campionato Italiano di Doppio Vertical FISky (Federazione Italiana Skyrunning). Attesa e tensione crescono... di pari passo a Talamona per una prova dalle caratteristiche veramente "estreme" che vedrà al via alcuni più forti verticalisti italiani. A metterli alla prova con il cuore in gola sarà un tracciato da duemila metri di dislivello positivo spalmati (anzi, concentrati) in soli nove chilometri di sviluppo lineare, con partenza dal cuore del paese orobico alle porte di Morbegno e arrivo alla panoramica Cima Pisello, sul versante orobico della Valtellina.

© Maurizio Torri

Dopo il successo delle scorse edizioni, il Team K2 Valtellina sta organizzando nei minimi dettagli il Campionato Italiano FISky di Doppio Vertical. Programma alla mano, lo start per gli oltre duecento atleti sarà dato nel centro di Talamona alle ore otto e 30 dell'ultimo sabato del mese di giugno. I migliori specialisti della disciplina "only up" di italiani si daranno battaglia sulle ripide pendenze che - toccando gli alpeggi di Madrera e Pedroria di proprietà del FAI - salgono... senza incertezze verso la panoramica cima, a quota 2272metri, dove l’arrivo del primo atleta è previsto intorno alle nove e 45.

Attesi a Talamona gli autori di alcune delle migliori performances cronometriche su questo tracciato, a partire da Michele Boscacci (vincitore nel 2019 e nel 2021) e Camilla Magliano, a sua volta prima nel 2021 e dodici mesi fa (tra gli uomini nel 2022 si impose l'elvetico Roberto Delorenzi).

La concorrenza sarà molto qualificata e motivata a superare il campione di Albosaggia e la fortissima atleta torinese: al maschile il carabiniere Nicolò Canclini, il trentino Alex Oberbacher (secondo lo scorso anno), il fortissimo atleta del Team Scarpa Marcello Ugazio e poi ancora diversi outsider di alto profilo come Micha Steiner, Andrea Elia, Luca Curti, Daniele Felicetti, Tiziano Moia e Lorenzo Rota Martin.

© Maurizio Torri

Al femminile, attesissima è la pluri iridata vertical Andrea Mayr. Nemmeno la campionessa austriaca potrà permettersi di sottovalutare l’azzurra di scialpinismo Giulia Murada. Al via anche la neozelandese Kate Morrison, l'esperta bresciana Corinna Ghirardi (autrice della doppietta vincente 2018-2019 nelle prime due edizioni di K2 Valtellina) ed ancora - direttamente dal settore più orientale dell'arco alpino - due forti atlete del Team Scarpa: la friuliana Dimitra Theocharis e la slovena Mojca Koligar.

© Maurizio Torri

Punti di forza di una gara tanto dura quanto spettacolare sono l’adrenalinico tracciato con panorami che spaziano dal Disgrazia all’Alto Lario e una grande passione organizzativa che da sempre punta sullo sport come traino per la salvaguardia e il mantenimento del patrimonio sentieristico locale. Si tratta di linee guida e priorità che i vertici della Federazione Italiana Skyrunning hanno tenuto in gran conto nella scelta di assegnare a K2 Valtellina il Titolo Italiano Assoluto e di categoria sulla distanza del doppio vertical. Non solo: quest'anno la gara orobica valtellinese è terza tappa del Circuito Crazy Vertical Italy Cup (sancito da FISky), oltre che seconda - e mediana - prova di VAM Vertical Callenge, trittico di gare only-up completato da Pasturo-Rifugio Brioschi (Grignone Tutt d'un fiàa, andato in scena a fine maggio) e dal neonato Valgerola Vertical in programma il primo weekend di settembre.

© Maurizio Torri

Da ricordare che, come giusto che sia dopo le fatiche della gara. Ultimata la loro prova, tutti gli atleti raggiungeranno il campo base di Talamona e potranno rifocillarsi presso la tensostruttura nei pressi della palestra, dove. A seguire, intorno alle sedici sono previste. Verso le ore diciotto happy hour con il Barman Giorgione e Luisa che delizieranno i presenti con i loro cocktail in attesa dellamontanaro urbano. Dalle ventidue,

Le iscrizioni per la quinta edizione di KS Valtellina Vertical Extreme chiudono nella serata di mercoledì 21 giugno, allo scopo di garantire la stampa del pettorale personalizzato con il nome di ogni atleta. Per gli indecisi sarà comunque possibile dare la propria adesione anche nei giorni successivi e la mattina della gara.

Per maggiori informazioni: www.k2valtellina.it

© Maurizio Torri

Press office

Maurizio Torri | Sportdimontagna

info@sportdimontagna.com - 329 546 9483