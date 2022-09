Just in... Case: Stephanie chiama a raccolta i Giganti: "Al di là della vostra più sfrenata immaginazione"

TRAILRUNNING

La fortissima endurance runner statunitense e il suo in bocca al lupo ultra... motivazionale ai protagonisti dell'imminente Tor des Géants in Valle d'Aosta

© Instagram "Abbiate il coraggio di tentare e di fallire, potreste riuscire al di là della vostra più sfrenata immaginazione". È un messaggio potentissimo quello lanciato da Stephanie Case. Vincitrice nel 2021 del Tor des Glaciers, versione estrema del già proibitivo Tor des Géants, la 39enne ultrarunner canadese (residente in Svizzera), nella vita di tutti i giorni lavora come avvocato nel campo di difesa dei diritti umani, in particolare di quelli delle donne, lavorando per organizzazioni internazionali (ONU compresa) con missioni dall’Afghanistan al Ruanda, dalla Siria all’Etiopia.

© Facebook

Alla vigilia del via dell'evento TOR, sui suoi canali social Stephanie invita i concorrenti a mettersi in discussione sempre e comunque ma a nostro modo di vedere il suo appello a spendersi fino in fondo risuona ben oltre le montagne e dalle fila dei coraggiosi pronti a mettersi in gioco sule Alte Vie valdostane (gli ultrarunners "di tutti i giorni", molto prima dei campioni) si estende a tutti noi e ci coinvolge, nessuno escluso.

Ecco quindi il messaggio integrale di Stephanie Case, nella nostra traduzione:

Al di là delle storie di straordinario successo scritte dai campioni, a mio modo di vedere una delle chiavi di lettura delle storie raccontate quest’anno dall’UTMB è stato il coraggio così diffuso tra gli atleti che hanno mancato i loro obiettivi. I runners che non hanno neanche sfiorato i gradini del podio. Quelli che ci hanno provato ma hanno fallito. Chi è arrivato ultimo o non è arrivato affatto. Se ci accontentasimo di schierarci al via delle gare che siamo fiduciosi di poter dominare, non raggiungeremmo mai - MAI - il nostro potenziale. È solo quando ci esponiamo al rischio del fallimento che abbiamo l’opportunità di creare la pura magia del trailrunning.

© Facebook

A tutti coloro che si preparano a schierarsi sulla linea di partenza del Tor des Géants e del Tor des Glaciers tra pochi giorni: so che siete in ansia, emozionati e spaventati dalla sfida che vi attende So che la vostra testa è piena di domande: mi sono allenato abbastanza, ho fatto abbastanza dislivello, sono abbastanza preparato… Se non aveste il minimo dubbio, non sareste umani.

© Facebook

Sappiate solo che qualsiasi cosa accada in quei trecentotrenta o quattrocentocinquanta chilometri, voi avete avuto il coraggio di tentare “l’impossibile”. Nessuno può sapere davvero come si comporterà in una prova di quel livello, ma c’è della bellezza nell’avere il coraggio di TENTARE. Potrebbe essere proprio ciò che vi spinge al successo al di là della vostra più sfrenata immaginazione. Per me è sempre stato così.