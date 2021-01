Ivana Di Martino per Mission Bambini: “Corro per i piccoli studenti delle periferie milanesi”

RUNNING SOLIDALE

di

STEFANO GATTI

Nuova sfida solidale per Ivana Di Martino che fin dal 2013 corre e colleziona imprese sportive a scopo benefico., Al via questa volta il che dà il via al progetto “Stringhe: piccoli numeri in movimento”, progetto nazionale promosso dalla Fondazione Mission Bambini, selezionato dall’impresa sociale “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Giovedì 28 gennaio Ivana correrà lungo i 9,3 chilometri di un percorso elaborato attraverso il coding da un gruppo di bambini di Quarto Oggiaro, quartiere periferico di Milano.

Si tratta del primo progetto in Italia che unisce educativa digitale e motoria ed è rivolto a bambini di età compresa tra i cinque e gli undici anni che vivono in contesti di fragilità: realizzato principalmente all'interno e in collaborazione con il sistema scolastico, prevede l’introduzione di attività che si basano sull’uso combinato del coding (forma di linguaggio informatico che permette di “dialogare” con il computer per assegnargli dei compiti e dei comandi in modo semplice) e della robotica con la psicomotricità e l’attività sportiva.

Giovedì 28 gennaio Ivana darà il via ufficiale al progetto con una corsa solidale: alle ore 14.30 partirà dalla sede di “Mission Bambini” (via Ronchi 17) e, al termine appunto di un percorso di 9,3 chilometri attraverso la periferia milanese, raggiungerà l’Istituto Comprensivo Statale “Trilussa” di via Arturo Graf 74. Durante la corsa porterà con sé un testimone da consegnare al traguardo al Dirigente Scolastico che, simbolicamente, rappresenta tutte le scuole e tutti i bambini beneficiari del progetto. Il percorso che Ivana Di Martino correrà non è casuale ma è il risultato di un primo laboratorio digitale di coding applicato all’attività sportiva, che ha coinvolto sette bambini che frequentano la quarta elementare. Ai bambini è stata fornita una mappa di Milano su cui hanno potuto studiare il percorso più veloce da sottoporre a Ivana per raggiungere il traguardo. Una volta terminata la parte teorica, hanno testato il percorso grazie all’utilizzo di MatataLab, un piccolo robot specificatamente pensato per l’apprendimento e la messa in pratica del coding: MatataLab ha simulato sulla mappa il percorso di Ivana permettendo così ai bambini di verificare e perfezionare il lavoro svolto. Questa corsa solidale rappresenta una nuova piccola-grande sfida per Ivana che ha dedicato la propria vita alla corsa e alla solidarietà.

Nel 2019 Ivana ha portato a termine la Run Everesting per Fondazione Veronesi, una corsa in solitaria da Cortina al passo dello Stelvio che consiste nel percorrere un dislivello pari a 8848 metri, cioè l’altezza del Monte Everest, mentre ad aprile 2020 durante il lockdown della primavera 2020 ha trovato la passione per correre cinquanta chilometri nel vialetto dei box di casa sua, e raccogliere così fondi in favore del Policlinico di Milano, in quel momento più che mai impegnato nella lotta al Coronavirus. Andando a ritroso nel tempo, si contano altre imprese: come nel 2013 con la 21volte donna, 21 mezze maratone in 21 giorni in giro per l’Italia per sostenere un’associazione che si occupa della violenza contro le donne. O la Running For Kids nel 2014, una maratona partita da Lampedusa passando per i centri d’accoglienza italiani per ricordare i diritti dei migranti minori. O ancora, la Rexist Run nel 2015, ben 700 km in 8 giorni per sostenere Dynamo Camp; e la Run4Kids, nel 2016, in cui Ivana ha percorso ben 900 km, da Milano a Bruxelles, per consegnare un messaggio alla Commissione Europea per Banco Alimentare.

“Ho sposato con grande entusiasmo l’iniziativa di Mission Bambini proprio perché si occupa nel concreto di aiutare le famiglie più in difficoltà. Per questo l’idea mi è piaciuta subito e ho voluto dare il mio contributo. Quando c’è da correre per aiutare un progetto che fa sorridere i bambini, sono sempre la prima a mettermi in gioco. La corsa è la mia vita e utilizzarla per fare del bene mi riempie di gioia e orgoglio, e anche stavolta sarà così”.

Il progetto Stringhe, di durata quadriennale, ha come beneficiari ogni anno circa duemilaseicento bambini di età compresa tra i cinque e gli undici anni, duecento famiglie ed altrettanti operatori fra educatori ed insegnanti di dieci scuole dell’infanzia e primarie in periferie con conclamate fragilità: Quarto Oggiaro, Bruzzano e Niguarda a Milano; Scampia e Secondigliano a Napoli; Librino a Catania. L’obiettivo è mettere a punto una nuova metodologia educativa, replicabile ed economicamente sostenibile, che sia capace di integrare attività motoria e attività digitale per favorire l’acquisizione di una serie di soft skills e competenze cognitive e relazionali fondamentali per i bambini ma che spesso sono difficili da far raggiungere a tutti gli alunni, specie nei contesti caratterizzati da povertà educativa diffusa.

È possibile seguire in diretta la corsa di Ivana Di Martino collegandosi a partire dalle 14.30 sulla piattaforma Zoom. Durante la corsa, in collegamento da Milano, Napoli e Catania, interverranno diversi ospiti per raccontare il progetto "Stringhe". Per iscriversi gratuitamente e per il programma completo dell’evento online: https://www.missionbambini.org/connettiti/informati/evento-stringhe