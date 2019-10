In 40 per il Run Happy Team 2020: ecco come diventare testimonial

Passione, energia, divertimento e... condivisione della filosofia “Run Happy”: se volete entrare a far parte della running community di Brooks (il Run Happy Team 2020, appunto) avete tempo fino al 10 novembre. Per l'Italia ci sono 40 posti disponibili, un'occasione per "conoscere nuovi compagni, condividere esperienze e soprattutto - recita il comunicato informativo della casa produttrice statunitense - ispirare tante altre persone a diventare più attive, dinamiche e a muoversi per migliorare sé stesse e sentirsi meglio".

Il Run Happy Team è nato nel 2019 con 113 runner provenienti da tutta Europa che hanno iniziato a condividere le loro esperienze di corsa. Come detto, per l’edizione 2020 il team diventerà ancora più grande, con più iniziative e nuove sorprese: chi volesse candidarsi può candidarsi al link https://www.brooksrunning.com/it_it/run-happy-team/.

Le candidature sono aperte a tutti, runner esperti o semplici appassionati, maggiorenni e residenti in Italia, principianti, maratoneti di lunga data, trail runner: tutti possono far parte del team, purché motivati a diventare fonte di ispirazione e di motivazione per il prossimo condividendo sui social la propria esperienza di corsa, partecipando agli eventi organizzati da Brooks e diffondendo la filosofia run happy.