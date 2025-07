Russell non si spaventa per le voci su Verstappen in Mercedes: "Ho pelle dura, penso solo a guidare"

"Verstappen in Mercedes? Io sento di avere la pelle dura e non ho bisogno di leggere notizie e ascoltare voci. Penso a guidare. Puoi avere un contratto, ma se non hai le prestazioni rischi di essere fuori. E io non sono in questa posizione - ha spiegato Russell in conferenza stampa -. Ogni team ha due sedili disponibili ed è normale che ognuno prenda in considerazione valutazioni per il futuro. Per questo non mi sento offeso e sono sempre disponibile con chiunque può essere il mio compagno. Voglio continuare con Mercedes, mi fido di Wolff ed è normale che loro debbano fare il meglio del team. Ma io sono tranquillo e concentrato sulla mia guida e non avrò problemi con qualsiasi compagno di squadra".