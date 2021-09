Il Tor per immagini, fotostoria dell'happening-trail di fine estate in Valle d'Aosta  

TRAILRUNNING

Appuntamento al prossimo anno per il TORX® con le immagini più significative della dodicesima edizione del mega-evento sulle Alte Vie valdostane.

di

STEFANO GATTI

Con la cerimonia delle premiazioni al Parco Bollino di Courmayeur è calato il sipario su TORX® Tor des Geants 2021: dieci giorni di passione trail lungo le Alte Vie della Valle d’Aosta. Dieci giorni di emozioni e fatica, esaltazione e sconforto, solitudine e solidarietà. Il pensiero di chi c’era e di chi sogna di esserci e provarci “corre” già alla prossima edizione. Intanto, vale la pena rivivere la kermesse d’alta quota appena terminata (anche) attraverso le sue immagini più emblematiche, curiose, indimenticabili.

"Il tempo passa e la strada un giorno dovrà pur finire". (Dino Buzzati)

Sono stati il francese Sebastin Poesy e la nostra Giuditta Turini a completare la "griglia" dei vincitori e dei medagliati del TORX® 2021, aggiudicandosi - sabato 18 settembre - la vittoria nella prova più breve ed "intensa" del programma: il Tor30 Passage au Malatrà. Poi, come detto, è arrivato il tempo delle premiazioni, dei saluti, delle lacrime in molti casi e - più prosaicamente - quello dei ringraziamenti ufficiali e dei primi bilanci.

"Come organizzatori abbiamo fortemente voluto tornare a farvi correre e siamo felici di esserci riusciti. Ringrazio tutti i corridori che sono venuti qui, soprattutto quelli giunti dall’estero, che lo hanno fatto tra mille difficoltà. Ringrazio chi, con me, ha creduto in questo progetto, a partire dall’incredibile staff che sta dietro al TOR, un team piccolo ma fortissimo, sostenuto da oltre 2500 volontari (o volonTOR, come amano definirsi loro, insieme a 13 guide alpine, 20 medici, 30 infermieri, 19 operatori tecnici specializzati, ndr), che non si sono mai fermati un attimo. Abbiamo lavorato tutti insieme, animati da un’autentica passione per questo sport e per la montagna”.

Con queste parole Alessandra Nicoletti - presidente di VDA Trailers e direttore di gara del TORX® - ha dato l’arrivederci al 2022, non prima di aver consegnato alla storia della disciplina i vincitori (pochissimi) ed i protagonisti (tutti quanti gli altri!) del Tor des Geants 2021.

Più delle parole, delle classifiche e delle medaglie (quelle da semplici finisher "cariche" dello stesso valore di quelle dei vincitori) a restituire il senso più profondo del Tor sono le immagini. E quella simbolo dell'edizione 2021 non può che essere il microsonno di Franco Collè e di Jonas Russi - i due mattatori del Tor des Geants classico (quello sulla distanza dei 330 chilometri) prima di dirimere la loro sfida nell'ultima notte di gara. Uno scatto senza prezzo, una composizione perfetta, un soggetto (detto molto rispettosamente) quasi "caravaggesco". Ad iniiar dalla luce.

Abbondantemente terminata la loro sfida e la loro fatica, l'ingegnere di Gressoney ed il suo degno sfidante elvetico si sono poi ritrovati sabato 18 settembre sulla rampa d'arrivo di Courmayeur ad accogliere Roberto Zanco, 431esimo ed ultimo finisher della prova: anche questa un'immagine simbolo.

Non è da meno, a livello emozionale, lo sguardo complice e d'intesa tra Luca Papi e Jules-Henri Gabioud all'arrivo del Tor des Glaciers, con i suoi 450 chilometri la più dura delle quattro gare sulle quali si articola attualmente il sistema-TORX®. Un battito di ciglia, infinitesimale, che racchiude un cammino lungo più di cinque giorni, praticamente mai distanti più di una manciata di metri: indivisibili, separati alla nascita. A pensarci bene, a cercarle, non esistono immagini (al Tor 2021) immagini "singole" dell'italofrancese e dell'elvetico!

Alle spalle di Gabioud e Papi, terza e prima donna di una classifica di genere - cortissima ed elitaria - che ha visto l'italiana Marina Plavan in seconda posizione c'è lei: la straordinaria Stephanie Case. Molto prima che una toprunner, la 38enne canadese è avvocato, attivista nel campo della difesa sei diritti umani, diverse missioni ONU alle sue spalle, nelle aree più instabili e turbolente del pianeta. Tanto da meritarsi un premio speciale nella sua veste di fondatrice di Free To Run, associazione no-profit impegnata nel favorire un’attività sportiva al femminile più libera. E tanto da convincere noi ad una scelta anomala e nello specifico a rappresentarla qui non lungo i sentieri valdostani ma nelle sue vesti professionali ed altamente meritorie.

Non solo Stephanie, però: la componente femminile della nostra "galleria" comprende un ritratto intenso ed autentico di Silvia Ainhoa Trigueros Garrote. La campionessa spagnola del Team Scarpa ha fatto la storia: terza affermazione al Tor de Geants. Come Collé, più di Collè. Perché Silvia è al terzo successo consecutivo. Storico, appunto, e quindi da sottolineare con uno scatto in bianco e nero, da album dei ricordi. Per rafforare il valore dell'impresa.

Dietro alla Trigueros, al traguardo del "Geants" femminile è giunta la bergamasca Melissa "Iron" (di nome e di fatto) Paganelli, nell'immagine da noi scelta alle prese con... l'ultimo di una lunghissima serie di "colli" da valicare e valicati: è solo la rampa del traguardo, ma è la somma di tutti quelli precedenti e Melissa sembra esserne consapevole. E fiera.

L'immagine che abbiamo scelto per chiudere rimanda forse già al 2022: è l'ultimo scatto del Tor "social" (ma chiuso al settimo posto!) di Oliviero Bosatelli, pochi istanti prima di concludere la sua fatica: il traguardo dalla prospettiva di chi lo ha raggiunto correndo, al termine di un quantità di chilometri da far girare la testa a chi l'ha completata ma - prima ancora - le gambe: per necessità.

Non serve aggiungere molto altro.

Anzi sì.

"Un desiderio urgente: avviarsi sul sentiero senza voltarsi indietro". (John Haines)