Milano-Cortina: Tinexta Infocert diventa Official Supporter

Tinexta Infocert, azienda del Gruppo Tinexta leader nell'industria del digital trust, diventa Official Supporter dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. In occasione dell'evento sportivo, fornirà le soluzioni per la digitalizzazione dei processi, come le piattaforme di Pec e firma digitale, con l'obiettivo comune di contribuire alla semplificazione operativa delle attività dell'organizzazione. "Questa partnership rappresenta un altro importante tassello nel nostro percorso di avvicinamento ai Giochi - commenta Nevio Devidé, Chief Revenue Officer di Milano Cortina 2026 -. Scegliere Tinexta Infocert significa avere al nostro fianco un partner competente per digitalizzare processi e documenti fondamentali, assicurando piena validità legale e sicurezza informatica. Questo è un passo avanti cruciale per garantire il successo di un'organizzazione diffusa come quella che ci attende". "Questa collaborazione rappresenta un'opportunità unica per mettere al servizio di un evento di portata mondiale la nostra esperienza ventennale nel digital trust, e siamo orgogliosi di essere il primo player del settore a collaborare con un evento di portata globale - aggiunge Danilo Cattaneo, ceo di Tinexta Infocert -. Contribuire alla digitalizzazione e alla semplificazione dei processi organizzativi di un sistema così ampio e complesso ci consente di dimostrare concretamente il valore delle nostre soluzioni in termini di efficienza e sicurezza. Siamo felici di supportare un evento che unisce territori, persone e valori, in perfetta sintonia con la nostra visione di innovazione inclusiva e responsabile".