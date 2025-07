Inter: visite mediche per Bonny poi la firma. Derby con il Milan per Leoni

Lunedì sera l'arrivo a Milano, mentre l'Inter a Charlotte dava l'addio al Mondiale per Club dopo la sconfitta contro il Fluminense. Oggi Ange-Yoan Bonny diventerà ufficialmente un giocatore dell'Inter: è il terzo rinforzo per la prossima stagione dopo Sucic e Luis Henrique. L'attaccante francese, prelevato dal Parma per 23 milioni di euro più bonus senza contropartite, firmerà un contratto quinquennale a due milioni di euro netti a stagione più bonus e andrà a rafforzare il reparto avanzato con Lautaro Martinez, Thuram, Pio Esposito e Taremi (ma l'iraniano potrebbe anche partire in caso di offerta congrua). "Contento? Tantissimo", le sue parole all'arrivo all'aeroporto di Linate. In corso le visite mediche all'Humanitas di Rozzano (valida l'idoneità ottenuta con il Parma) poi il nero su bianco. L'incontro con i nuovi compagni e il tecnico Chivu avverrà il primo giorno di ritiro ad Appiano Gentile, previsto intorno al 20 luglio in due blocchi (cominceranno i nuovi arrivati e i giocatori che hanno lasciato in anticipo il Mondiale per Club poi arriveranno i giocatori che hanno affrontato il Fluminense).