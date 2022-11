Il mare a dicembre: un salto nel blu al Trail del Ciapà nella Riviera dei Fiori

TRAILRUNNING

Guest star della quarta edizione dell'evento in programma domenica 11 dicembre sarà il mitico ultramaratoneta piemontese Marco Olmo

© Trail del Ciapà/Dianese Outdoor La prua di una nave puntata sul blu del Tirreno: è l'immagine che gli atleti in gara al Trail del Ciapà avranno davanti nel tratto finale della loro prova e che li guiderà - passando per il suggestivo borgo medioevale di Cervo - verso il traguardo di San Bartolomeo al Mare. È in programma domenica 11 dicembre, la quarta edizione dell'evento organizzato da Dianese Outdoor ASD su sentieri e mulattiere dell'entroterra del Golfo Dianese (appositamente riscoperti e ripristinati) e nel Parco Comunale del Ciapà, dal quale l'evento prende il nome, splendida cornice collinare verde immediatamente a monte di Cervo, considerato uno tra i borghi più belli della Riviera dei Fiori, nel Ponente ligure.

© Trail del Ciapà/Dianese Outdoor

Cinque gare (tre di trailrunning, due di dog endurance) nella proposta dell'evento che punta a completare - ormai alle porte dell'inverno - l'offerta turistica dei sette comuni del Golfo Dianese, in provincia di Imperia. Gli organizzatori puntano sulle bellezze naturalistiche ed architettoniche del territorio ma per i runners sarà... imperdibile la possibilità di fare la conoscenza con il mitico ultrarunner piemontese Marco Olmo (dal palmarès internazionale sterminato e due volte vincitore di UTMB Ultra-Trail du Mont-Blanc) e, per chi punterà sulla prova d'ingresso da nove chilometri - addirittura quella di (provare a!) correre al suo fianco. Per fare il punto sui vari aspetti della gara ad ormai due sole settimane dal via ci siamo rivolti a Marlene Grosso, presidente della Pro Loco di Cervo e vicepresidente di Dianese Outdoor:

"Abbiamo ripulito e ripristinato per diverse settimane una trentina di chilometri di sentieri e mulattiere che in certi casi erano al limite… dell’impraticabilità. Un lavoro pazzesco! La gara partirà come l’anno scorso dal campo sportivo ma non si infilerà più come in passato nell’imbuto di un primo chilometro di asfalto lungo un vicoletto, quasi un single track dove si passava solo uno alla volta con uno strappo violento per raggiungere i ruderi dell’antico villaggio di Cervo, un luogo molto suggestivo.

© Trail del Ciapà/Dianese Outdoor

Quest’anno abbiamo deciso di cambiare, riaprendo dopo una quarantina d’anni un’antica mulattiera che è in linea d’aria trecento metri più in alto ma ancora più bella e soprattutto più ampia. Siamo molto contenti perché si tratta di un lavoro che rimarrà anche dopo la gara, per la fruizione da parte di tutti. In fondo è questo il compito che noi di Dianese Outdoor abbiamo per statuto: ripristinare e mantenere sentieri e mulattiere nel Golfo Dianese.

© Trail del Ciapà/Dianese Outdoor

L’associazione (della quale Marlene è uno dei due vicepresidenti, ndr) opera in due rami: uno per il ciclismo ed uno per escursionismo e trailrunning. In queste settimane però siamo tutti quanti concentrati sul Trail del Ciapà, la cui prima edizione risale al 2018: abbiamo saltato solo quella di due anni fa, a causa dell’emergenza sanitaria. Questo evento, lo dico da presidente della Pro Loco di Cervo, è nato unendo il mio ruolo e la passione per la corsa, proponendo ad una manciata di amici una gara nel Parco Comunale del Ciapà, termine quest’ultimo che sta per “ciappa”, vale a dire pietra. All’inizio era di soli nove chilometri, avevamo messo cartelli indicatori di legno e le strisce pitturate! Quel giorno di quattro anni fa non lo dimenticherò mai: c’erano venti gradi ed arrivarono centoventicinque persone, non ci credevamo! È stato bellissimo vedere tutti felici e contenti. A quel punto abbiamo doverosamente passato la palla alla nostra associazione sportiva che ha fatto crescere l’evento e gli ha opportunamente dato un taglio diverso”.

© Trail del Ciapà/Dianese Outdoor

Ecco la scheda tecnica del programma di gare, tutte al via dal campo sportivo di Cervo in Val Steria (Strada Steria 47)

TRAILRUNNING

Trail Corto 09KM 350 metri D+ (non competitivo)

Trail Medio 21KM 800 metri D+ (competitivo)

Trail Lungo 28KM 1150 metri D+ (competitivo)

© Trail del Ciapà/Dianese Outdoor

DOG ENDURANCE

Dog Endurance Corto 09KM 350 metri D+ (non competitivo)

Dog Endurance Media 21KM 800 metri D+ (competitivo)

© Trail del Ciapà/Dianese Outdoor

Tutte e cinque le prove insistono sul bordo orientale dell’arco di montagne che delimita il Golfo Dianese. Un itinerario modulare, multitasking e - pensando alle due prove dog endurance - anche multidisciplinare. Ma soprattutto molto logico. In buona sostanza, quattro anelli successivi e tre crocevia. In prossimità del primo incrocio (Colle di Cervo) inizia l’itinerario di rientro della prova più breve (quella… delle origini del Trail del Ciapà).

© Trail del Ciapà/Dianese Outdoor

La distanza media fa dietrofront all’altezza della terza intersezione (Conna) e solo la neonata prova da 28K si avventura “in esclusiva” fino al quarto anello: quello di Villa Faraldi, per completare un panoramicissimo “doppio otto”. Proseguendo oltre, il crinale porterebbe in buona sostanza fino al Pizzo d’Evigno che manca per soli undici metri quota mille e che - stiamo per arrivarci - è nei sogni (anzi nei piani) degli organizzatori ed in particolare in quelli di Marlene Grosso, alla quale ridiamo la parola:

“Qui da noi abbiamo la fortuna di poter correre trecentosessantacinque giorni all'anno senza... patire il freddo nel periodo invernale. Abbiamo voluto programmare la nostra gara a dicembre perché ce n’erano già molte in primavera ed autunno. Il nostro territorio si presta particolarmente bene a questo tipo di pratica sportiva: si passa in poco tempo dalla spiaggia alla collina e poi alla montagna, coprendo mille metri di dislivello senza mai perdere di vista il mare! La Liguria ha una rete molto vasta di sentieri e mulattiere e questo è un grande ampliamento di prospettive, perché fino a pochi anni fa da queste parti ci si limitava a camminare sul lungomare.

© Trail del Ciapà/Dianese Outdoor

La gara lunga da 28 chilometri è una delle due novità di quest’anno ma noi, facendo però un passo alla volta e con attenzione, vogliamo continuare ad allungare le distanze. Seguiamo un progetto che ci ha chiesto Diano Marina, il comune capofila tra i sette nei quali è diviso il territorio del Golfo Dianese. Abbiamo già realizzato una carta dei sentieri e realizzato una trentina di itinerari per mountain bike, escursionimo e trailrunning. Proponiamo sempre nuove iniziative e vogliamo arrivare più in là ed in particolare completare un arco che da Cervo va a Diano Marina passando per il Pizzo d’Evigno (a ridosso di Diano Arentino), che è la cima principale della zona e sfiora i mille metri sul livello del mare. In totale sarebbero per il giro completo ad anello circa una quarantina di chilometri: quindi… una maratona. Anzi, tra i 42 ed i 45 chilometri!”

© Trail del Ciapà/Dianese Outdoor

TRAIL LUNGO

Ritrovo entro le ore 08.45

Briefing alle ore 09.00

Start alle ore 09.15

Tempo limite: 7 ore

Un primo tratto di strada asfaltata conduce, tra mulattiere e sentieri in salita, al borgo di Costa di Villa e al suo Oratorio di San Giuseppe. Si prosegue, sempre in salita, fino al Colle di Cervo, dove la prova d’ingresso da nove chilometri inizia l’itinerario di rientro. Da qui a mezza costa verso il borgo di Chiappa (primo ristoro). Un sentiero in salita porta alla dorsale che divide il Golfo Dianese dalla vallata di Andora. Si prosegue a mezza costa fino a raggiungere il paese di Conna (secondo ristoro) e giro di boa per il trail medio da 21 chilometri.

© Trail del Ciapà/Dianese Outdoor

Si raggiunge la panoramica dorsale: da qui la strada è tutta in risalita fino al crocevia alle spalle di Villa Faraldi, dove si prende il sentiero che scende in direzione del paese. Si corre dapprima tra i carrugi del borgo, per poi percorrere sentieri e tratti di strada che conducono al paese di Tovo Faraldi (terzo ristoro). Si risale tra i carrugi del paese fino ad imboccare il sentiero che ci riporta sulla panoramica dorsale, un percorso in sali e scendi, che affianca le trincee sul Monte Chiappa e attraversa Colle Mea per tornare al Colle di Cervo, dove inizia la vera discesa.

© Trail del Ciapà/Dianese Outdoor

Ci si inoltra nel Parco Comunale del Ciapà, passando vicino allo spettacolare “Salto nel blu“, dove sembra di potersi tuffare nel mare! Una strada sterrata porta verso il borgo medioevale di Cervo e fino al mare. Il tratto che precede il finale corre lungo spiaggia, a seguire ultimo settore di asfalto che riporta al Campo Sportivo ed all’arrivo.

© Trail del Ciapà/Dianese Outdoor

TRAIL MEDIO

Ritrovo entro le ore 09.00

Briefing alle ore 09.15

Start alle ore 09.30

Tempo limite: 5 ore

© Trail del Ciapà/Dianese Outdoor

DOG ENDURANCE 21K

Ritrovo entro le ore 08.30

Briefing alle ore 08.45

Start alle ore 09.00

Tempo limite: 5 ore

Si segue l’itinerario della prova più lunga fino al paese di Conna, giro di boa di questo percorso, dove ci si innesta direttamente sul percorso che gli atleti in gara sulla 28K raggiungeranno dopo il giro più alto in quota. Quindi la dorsale panoramica dorsale con i suoi saliscendi, a fianco delle trincee del Monte Chiappa, per poi attraversare Colle Mea e tornare al Colle Cervo dove inizia la vera discesa. Da qui nel Parco Comunale del Ciapà, fino al “Salto nel blu“. Poi la strada sterrata verso il borgo medioevale di Cervo, la spiaggia ed il mare, prima dell’ultimo sforzo verso il traguardo del Campo Sportivo.

© Trail del Ciapà/Dianese Outdoor

TRAIL CORTO

Ritrovo entro le ore 09.30

Briefing alle ore 09.45

Start alle ore 10.00

Tempo limite: 02.30 ore

© Trail del Ciapà/Dianese Outdoor

DOG ENDURANCE 9K

Ritrovo entro le ore 09.15

Briefing alle ore 09.30

Start alle ore 09.45

Tempo limite: 02.30 ore

Tratto iniziale in comune con le due prove più lunghe fino al Colle di Cervo, giro di boa dell’anello della prova d’ingresso. Raggiunta la “vecchia” vasca dell’acqua si inizia a scendere. Ci si inoltra nel Parco Comunale del Ciapà, ricongiungendosi con l’itinerario delle altre due distanze, passando vicino al “Salto nel blu“ e poi su strada sterrata verso il borgo medioevale di Cervo, la spiaggia ed il finale nell’immediato entroterra, verso il Campo Sportivo in Val Steria.

© Trail del Ciapà/Dianese Outdoor

L’ultima parola, dando l’appuntamento a tutti i runners domenica 11 dicembre al Trail del Ciapà e poi su sportmediaset.it, la lasciamo ancora a Marlene Grosso, per un aggiornamento sulle iscrizioni ed un’opportuna considerazione finale… vista mare!

“Le iscrizioni sono ancora aperte, tranne che per la gara lunga che ha già raggiunto il soldout, ma abbiamo aperto una lista d’attesa. Per quanto riguarda la Dog Endurance lunga (21K), si tratterà della prima prova competitiva del genere in Liguria e ne siamo orgogliosi, perché sarà valida per il primo trofeo regionale ma sopfrattutto campionato nazionale della disciplina. Abbiamo previsto quindici pettorali per questa gara (già tutti aggiudicati), con i più forti d’Italia da Lazio, Veneto e Trentino. Insomma, entrambe le new entries hanno fatto registrare il tutto esaurito! Abbiamo poi riservato 45 pettorali (una ventina già assegnati) per la Dog Endurance breve da nove chilometri e poco meno della metà sono già stati presi. Per il trail corto siamo ad un’ottantina di pettorali prenotati.

© Trail del Ciapà/Dianese Outdoor

Dovendo fare una scelta, abbiamo privilegiato la distanza media (21K) che lo scorso anno è stata gettonatissima. In questo caso siamo già oltre quota centosettanta, ne restano disponibili meno di cinquanta. A tutto venerdì 25 novembre (poco più di due settimane alla gara, ndr), siamo in totale appena sotto i quattrocento iscritti su cinquecento posti disponibili. Per noi già essere andati oltre quota trecento (il tetto della scorsa edizione) significa successo e consolidamento, in un anno ancora piuttosto difficile per le iscrizioni. D’altra parte, bisogna rischiare. È l’unico modo per fare esperienza. Noi siamo pronti! Speriamo ora nel tempo e nell’interscambio con altre associazioni ed altri organizzatori. Li abbiamo invitati a venire da noi, magari con il loro stand, per promuovere le loro gare e così innescare un circolo virtuoso, a contatto con persone che condividono la stessa passione. È il tam tam che serve per farsi un po’ di sana pubblicità. Il nostro obiettivo è portare qui più gente possibile nel mese di dicembre e far loro conoscere i nostri luoghi e il nostro clima!”