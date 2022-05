Il gioco delle coppie: torna dopo due anni la classica Maratona della Valle Intrasca

CORSA IN MONTAGNA

Ricky Borgialli e Giulio Ornati mattatori tre anni fa della più recente edizione della storica prova di corsa in montagna.

Il comitato organizzatore della Maratona della Valle Intrasca lavora alacremente per la prossima edizione della storica gara di corsa in montagna a coppie. La quarantaseiesima (!) edizione della prova è fissata per la prima domenica di giugno, lungo uno spettacolare ed impegnativo tracciato che si sviluppa dalle rive del Lago Maggiore fino ai monti del Parco Nazionale Val Grande. Due i percorsi: “Valle Intrasca” da 33,750 chilometri (1625 metri D+) e “Mezza Valle Intrasca” da 17,300 chilometri e 475 metri di dislivello positivo. Patrizia Scalisi

La “Valle Intrasca”, come amano chiamarla i locals e gli aficionados di lunga data, rappresenta una vera e propria festa cittadina dello sport. Oltre seicento gli atleti attesi al via, provenienti da tutta Italia e dall’estero, unitamente allo “zoccolo duro” di partecipanti locali, animano la cittadina capoluogo delle Provincia del VCO (Verbano-Cusio-Ossola). Nutrito il calendario di eventi collaterali della quarantaseiesima edizione, con momenti di festa, musica e ottimi cibi da degustare, il tutto da vivere nel cuore di Verbania e soprattutto - alivello sportivo - nel contesto selvaggio dell'area wilderness appunto (interamente compresa nel VCO) più estesa dell'arco alpino e di tutta Italia, Parco Nazionale che proprio quest'anno festeggia trent'anni dalla sua istituzione (1992).

Sul fronte della starting list, al via di Verbania domenica 5 giugno alle otto in punto alcuni top runners in forza al Team Scarpa, main sponsor dell’evento, guidati dal pluricampione del mondo di corsa in montagna Marco De Gasperi. Uno stimolo in più per tutti i partecipanti, che potranno misurarsi con alcuni professionisti del trail running.

Dell'attuale lista degli iscritti fanno parte due "formazioni" che hanno brillato al recente Vibram Trail del Mottarone di Stresa (siamo sempre sul Verbano): quella femminile formata dalle fortissime Agnese Valz Gen e Susan Ostano (non a caso vincitrici della 45+45) del VTM e quella mista formata dagli atleti-writers (e amici di Sportmediaset!) Guendalina Sibona e Luca Dalmasso, sul terzo gradino del podio nella stessa prova.

Roberto Palese

Cancellata nel 2020 e poi ancora l’anno scorso a causa dell’emergenza sanitaria, la Maratona della Valle Intrasca è stata vinta nella sua edizione più recente (2019) dalla coppia stellare formata da Giulio Ornati e Riccardo Borgialli tra gli uomini e da Monica Moi/Simona Lo Cane tra le donne. Prima nel 2018 insieme alla gemella Fabiana, Sara Rapezzi ha invece diviso con Stefano Masciadri il successo tra le coppie miste. Nella “mezza” di tre anni fa si imposero le coppie formate da Alessandro Turroni e Marco Giudici, Chiara Cerlini e Marilena Fall, Chiara Iulita e Mauro Bernardini.

Patrizia Scalisi

Come di consueto, tutti i partecipanti alla Maratona della Valle Intrasca troveranno nel pacco gara un gilet Energia Pura, un prodotto di grande valore rifinito in ogni dettaglio e completamente made in Italy. Per l’edizione 2022 è stato scelto una tonalità verde scintillante, simbolo di natura viva e di rinascita. Oltre al suo pezzo forte, il pacco gara riservato ai partecipanti sarà arricchito da altri preziosi gadgets.

Come da tradizione, la Maratona premia tutti con una medaglia di partecipazione, quest’anno viene realizzato in materiale ligneo: un riconoscimento da mettere in bacheca. Molto ricca e all’insegna di prodotti per l’outdoor la scaletta premi che verrà assegnata alle prime dieci coppie nelle tre categorie: maschile, femminile e mista, con migliaia di euro in controvalore.

Mauro Ferrari

Le iscrizioni alla gara procedono a pieno regime nel rinnovato sito internet www.maratonavalleintrasca.it. Il comitato organizzatore ricorda che a fine maggio scatta il cambio di tariffa, quindi per risparmiare è opportuno iscriversi per tempo! Ecco le quote a coppia:

Maratona Valle Intrasca:

• € 80,00 fino 31 maggio 2022

• € 90,00 dal 1 giugno 2022 fino alle ore 7.20 del giorno della gara.

Mezza Valle Intrasca:

• € 60,00 fino al 31 maggio 2022

• € 70,00 dal 1 giugno 2022 fino alle ore 7.20 del giorno della gara

Patrizia Scalisi

CONTATTI

Ufficio stampa Maratona della Valle Intrasca

Tel. 393 8224944 e 339 6076523

E-mail: ufficiostampa@maratonavalleintrasca.it

Segreteria Maratona della Valle Intrasca

E-mail: segreteria@maratonavalleintrasca.it

Web: www.maratonavalleintrasca.it