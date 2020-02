Il Coronavirus cancella la maratona di Tokyo per gli amatori

RIPERCUSSIONI OLIMPICHE?

La maratona di Tokyo, la prima prova stagionale delle sei Majors Abbott (il circuito delle grandi maratone mondiali comprendente anche Boston, Londra, Berlino, Chicago e New York, una sorta di Grande Slam delle prove sui 42,195 km), è stata interdetta, a causa del Coronavirus, agli atleti amatori: la gara in calendario il prossimo 1° marzo, un appuntamento che annualmente porta a correre nella capitale del Giappone quasi 40.000 persone, quest'anno sarà così aperta solo agli atleti elite, una manciata di professionisti (176 quelli catalogati come tali dall'organizzazione) molti dei quali ancora alla ricerca del minimo olimpico.

Una decisione comunicata dall'organizzazione come misura preventiva di fronte al diffondersi del virus (già la scorsa settimana era stata vietata la partecipazione ai maratoneti cinesi) che adesso taglia fuori pure i runners "locali" ma anche i tanti provenienti come di consueto da tutto il resto del mondo. Al di là delle ovvie ripercussioni logistico-organizzative (per poter aver accesso alla prova occorre "prenotarsi" con larghissimo anticipo, con costi di partecipazione decisamente alti), è questa una decisione che inevitabilmente rischia di avere ricadute (o per lo meno rischia di alimentare i dubbi che già serpeggiano) anche sui prossimi Giochi Olimpici, in calendario proprio a Tokyo dal prossimo 24 luglio al 9 agosto.