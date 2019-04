I consigli della runner Alena Rodriguez: ecco come iniziare a correre

09/04/2019

Arriva la bella stagione ed è ora di rimettersi in forma: la corsa fa al caso nostro., personal trainer e runner, ci dà i suoi consigli per chi vuole cominciare gradualmente a correre e ad arrivare, col tempo, a obiettivi importanti con un buon allenamento.

Serve la forza di volontà, ma anche scegliere l'attrezzatura più è il primo passo per iniziare il giusto percorso. Con la scarpa adatta si eviteranno tensioni al piedi che potrebbero portare a lesioni: "Personalmente preferisco una scarpa molto morbida come l'Ultraboost di Adida perché, con il sistema rivoluzionario, dona un ritorno di energia ad ogni falcata e una maggiore stabilità".



Scelte le scarpe, si possono indossare pantaloncini e maglietta e scendere in strada: "Bisogna essere pazienti e fissare obiettivi realisti. Non serve correre subito, la prime uscite devono essere una camminata veloce per non sollecitare troppo il nostro fisico. Dalla terza settimana in poi, con la costanza, si potrà completare un allenamento tutto di corsa".



Importantissimo anche allenare il respiro: "Sembra facile, ma non lo è. Una buona respirazione serve a portare tanto ossigeno ai muscoli e ad evitare dolori fastidiosi".



Tutto questo non basta perché serve idratarsi e alimentarsi: "Per evitare crampi è fondamentale bere sali minerali. Prima della corsa bisogna mangiare almeno due ore prima: l'ideale sarebbe un pasto equilibrato tra carboidrati, proteine e grassi. Da evitare cibi difficili da digerire e molto grassi". Un buon aiuto sono gli integratori: "Io personalmente ne uso tre: magnesio e potassio per il metabolismo energetico; aminoacidi BCAA per il recupero e per ridurre i dolori e infine Omega 3 che hanno funzione antinfiammatoria e aiutano nel processo di rigenerazione cellulare".



Infine l'allenamento non finisce quando si smette di correre: "Esatto, serve ancora l'ultimo passo. Con un foam roller massage si possono fare degli esercizi per ossigenare i muscoli e velocizzare il processo di recupero".