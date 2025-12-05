VIA I VELI Fiorentina, la quarta maglia è double face: due facce, una sola identità

La Fiorentina ha svelato la quarta maglia, firmata Kappa. Una divisa speciale e per la prima volta double face, "pensata per incarnare l’anima della tifoseria viola. Questa innovativa maglia rappresenta un tributo alla passione e all’identità dei sostenitori della Fiorentina, come se fosse cucita direttamente sulla loro pelle. Da un lato, il colore arancione e il pattern grafico ispirato al tessuto cucito evocano il legame profondo e autentico tra squadra e tifosi. Dall’altro, un design energico e dinamico interpreta il movimento e il battito della curva. Il kit dedicato al portiere David De Gea: una divisa completamente verde, a maniche lunghe, che riflette lo stile unico e riconoscibile dell’estremo difensore viola.