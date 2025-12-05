Nella partita dell'emergenza, Conte e Spalletti devono inventarsi qualcosa. Antonio non parlerà alla vigilia

L'elenco degli assenti sembra un bollettino di guerra. Conte, che non parlerà alla vigilia di Napoli-Juventus, deve rinunciare, oltre a Lukaku, a De Bruyne, Anguissa, Gilmour e Lobotka, mentre Spalletti ha la solita emergenza in difesa (Bremer e Rugani) a cui si è aggiunto Gatti, ed è costretto a rinunciare a Vlahovic. Antonio ha già cambiato sistema di gioco e il problema del regista è in parte limitato dalla presenza dei due centrocampisti centrali del 3-4-2-1. Elmas-McTominay sarà la coppia davanti alla difesa e dietro ai due trequartisti, Neres e Lang, con Hojlund centravanti. Per il resto ci sarà la squadra al momento titolare, con Di Lorenzo e Olivera sulle fasce e la difesa formata da Beukema, Rrahmani e Buongiorno. Nella Juve, invece, i problemi arrivano proprio dal settore arretrato. Kelly dovrà fare il centrale con Kalulu e Koopmeiners ai lati. McKennie e Cambiaso copriranno le fasce, con Locatelli e Thuram a occupare il centrocampo. Vlahovic sarà sostituito da David, che avrà Conceiçao e Yildiz alle sue spalle.