GTWS Grand Final: la straordinaria... NNormalità di Elazzaoui, Njeru "made in Saluzzo"

Pronostici rispettati fino in fondo sulle montagne del Canton Ticino che hanno ospitato la Grand Final di Golden Trail World Series. Lungo i sentieri resi celebri dallo Scenic Trail i miglior atleti del mondo (e quelli delle varie franchigie nazionali del sistema Golden Trail-le "Nationals") si sono sfidati per la gloria. Trionfo finale per la African Wave (sempre più in voga anche nella corsa in quota e in natura) sia tra gli uomini che tra le donne. Vincendo anche la finale in terra elvetica, il marocchino Elousine Elazzaoui (maturato tantissimo nelle fila del team NNormal) ha respinto gli ultimi attacchi della concorrenza. Tra le donne, un terzo posto... da brivido è comunque bastato alla fortissima Joyce Muthoni Njeru, keniana in forza alla formazione italiana di Atletica Saluzzo, per mettersi in testa la corona femminile. Sia Elhousine che Joyce avevano fatto le "prove generali" vincendo il bruciante prologo da sette chilometri e 400 metri D+ all'inizio del weekend.