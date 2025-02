Grigne Skymarathon: sfida "rock" di fine estate con vista sul Kima 2026

“Per noi è motivo d’orgoglio e soddisfazione essere stati riconfermati gara qualificante per il Kima. Come già avvenuto due anni fa, ai finishers di Grigne Skymnarathon che completeranno la preiscrizione per il Kima - indipendentemente dal loro piazzamento in classifica qui da noi - saranno riservate cento wild card: una vera e propria corsia prefeernziale che permetterà loro di saltare il temutissimo sorteggio. Attualmente per entrare nella starting list della Grande Corsa sul Sentiero Roma sono richieste quali credenziali un bel bagaglio d’esperienza e un minimo di punti ITRA (650 per gli uomini, 500 per le donne). L’impresa però resta tutt’altro che agevole: i pettorali disponibili sono 350 e per l’ultima edizione sono pervenute più di duemila richieste da tutto il mondo”. (Alberto Zaccagni - presidente del Comitato Organizzatore)