Merrell Skyrunner World Series: Monte Zerbion Skyrace e Grigne Skymarathon nel calendario

Svelato il calendario 2025 di Merrell Skyrunner World Series: ventitré tappe di regular season (due in più rispetto al già ricco menu 2024) in sedici Paesi e attraverso quattro continenti, incorniciate dal gran finale degli SkyMasters. Il circuito internazionale scatta con Acantilados del Norte a La Palma (Isole Canarie) e - come avvenuto quest’anno - culmina con il gran finale degli SkyMasters alla Marató dels Dements in Spagna. Partenza e capolinea della serie rispecchiano la predominanza delle gare in Europa (quattordici su ventiquattro). Cinque gli appuntamenti nelle Americhe (due in Nordamerica, tre nell’America Latina), cinque in Asia, ormai nuova frontiera di questo come di molti altri sport. New entries in Giappone e Malesia, ma anche in Cile, Ecuador, Italia, Polonia, Francia e Irlanda del Nord globalizzano ulteriormente la portata delle World Series. I toprunners del circuito sono attesi in Italia in due occasioni: sabato 17 maggio per la debuttante Monte Zerbion Skyrace a Châtillon (Valle d’Aosta, nona prova) e sabato 20 settembre (ai titoli di coda dell'estate) per la superclassica Grigne Skyarathon di Pasturo (Valsassina) che - nel calendario (non solo delle World Series) si alterna con il Trofeo Kima della Valmasino: i due eventi si svolgono a cadenza biennale e in (virtuosa) alternanza tra di loro. Ricordiamo che quest'anno il secondo appuntamento del circuito era stata la MAGA Skymarathon sulle Orobie della provincia di Bergamo.