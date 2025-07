Il Galatasaray ci prova anche per Yann Sommer. Mentre continua a tentare Calhanoglu, il club turco si è mosso con i primi sondaggi per il portiere dell'Inter e non è da escludere che nelle prossime settimane possa arrivare un vero e proprio tentativo di affondo. L'intenzione del club nerazzurro, al momento, è comunque quella di trattenere lo svizzero fino alla naturale scadenza del contratto prevista per il 30 giugno 2026, quando si starà avvicinando alla soglia dei 38 anni.