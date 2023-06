Green Power by Brasi e Lamberti al debutto di Sportumanza Trail  

TRAILRUNNING

Pronotico rispettato nella seconda delle sette tappe del calendario Fly-Up Sport

© DR Fotografia Centro pieno e bottino... anche per Iacopo Brasi e Giulia Lamberti nella prima edizione di Sportumanza Trail sulla rotta che ha portato un centinaio di concorrenti dal via nella storica Piazza dell’Orologio di Clusone al traguardo di Castione della Presolana. Appena nata ma già inserita del calendario FISky, la gara di corsa in montagna organizzata da Fly-Up Sport si innesta nel più ampio progetto “Sportumanza”, sponsorizzato da Fassi Group e coordinato da Confindustria Bergamo e dalla Scuola di Alta Formazione dell’Università degli Studi del capoluogo orobico.

© DR Fotografia

Definirli campioni local è parecchio riduttivo: Brasi e Lamberti non fanno sconti alla concorrenza. Sono i loro i primi nomi nell’albo d’oro di Sportumanza Trail, al termine di una cavalcata lungo il sentiero CAI 317 per l'esordio di questa prova nel calendario. Un tracciato tecnico e panoramico, quello preparato da Mario Poletti e dal team di Fly-Up Sport per un totale di diciotto chilometri e 1500 metri dislivello positivo. Distanza da corsa in montagna classica, dislivello e itinerario con ambizioni trail e anche un po' "sky", toccando le creste di Cima Blum, Cima Pare, Cima Valsacco e Malga Presolana. Il via alle nove e 30 di sabato 3 giugno nella storica Piazza dell’Orologio di Clusone (Val Seriana), proprio sotto l'Orologio astronomico Fanzago, in funzione dal 1583 e dalle caratteristiche uniche nel suo genere: il movimento antiorario delle lancette e la suddivisione del quadrante in ventiquattro parti anziché dodici.

© Fly-Up Sport

Subito la risalita che porta a Monte Blum (sopra Rovetta) dove Brasi, portacolori di La Recastello Radici Group/Team Scott, è transitato trentacinque soli minuti dopo il via, inseguito da Nicola Piffari del Gruppo Sportivo Alpini Sovere. Brasi ha continuato a “fare la gara” anche nel tratto di creste tecniche, per poi dare un ulteriore strappo nel finale, mettendo sotto chiave il podio alto nel tratto più scorrevole e veloce.

© DR Fotografia

Fotocellula posta sulla linea d’arrivo bloccata due ore, due minuti e 57 secondi dopo il via, con più di un minuto di vantaggio sul secondo (conferma per il diretto inseguitore Piffari) e cinque sul terzo: Angelo Nespoli del GS Orobie. A completare la top five maschile Emil Lussana e Nicolas Bellingheri, entrambi per i colori di Angolo Mountain Running.

© DR Fotografia

Al femminile Giulia Lamberti ha completato la doppietta verde La Recastello cancellando fin da subito le ambizioni delle dirette rivali. Vittoria in due ore, 20 minuti e 40 secondi per la “dottoressa volante del trail”, che si è pure tolta la soddisfazione di entrare piuttosto comodamente nella top ten della classifica assoluta, occupandone la settima casella.

© DR Fotografia

Sul secondo e sul terzo gradino del podio l’hanno raggiunta nell’ordine l’indipendente Silvia Zanchi (staccata di 23 minuti e 11 secondi, ventisettesima del ranking) e Tanya Fabbris del Team Gaaren #Beahero, al traguardo tre minuti e 19 secondi dopo Zanchi e trentunesima di una classifica generale da novanotto finishers. Nella top five femminile in quest’ordine anche Paola e Lara Nodari.

© DR Fotografia

Scattato alla fine di aprile con il tradizionale appuntamento di La Valzurio Trail (ugualmente vinto da Brasi e Lamberti!), dopo Sportumanza Trail il calendario Fly-Up 2023 (integrato dal circuito Yankee Run) è già pronto a… mettere la terza spostandosi sabato 10 giugno in Val Brembana per la seconda edizione del Trail del Centenario by Lovato a Foppolo. Il settebello del circuito orobico alzerà poi (e di molto!) l’asticella con la novità MUST (Memorial Ultra Scalve Trail) di sabato 24 giugno nel suggestivo contesto di Colere/Diga del Gleno, occasione per fare doverosamente memoria (appunto) di un altro centenario, questa volta però legato alla cronaca: un secolo dal disastro della Diga del Gleno, in alta Val di Scalve, avvenuto il primo giorno di dicembre del 2023.

© Fly-Up Sport

Toccherà poi al superclassico (e rinnovato) appuntamento di International Orobie Skyraid (sabato 22 luglio, anche in versione Skyrace). Si tira il fiato - ma non più di tanto! - con la goliardica MAGUT Race-La corsa dei muratori in programma domenica 29 luglio. Poi tutti davvero in vacanza fino all’appuntamento autunnale di Val del Riso Trail con campo base nell’appartato ma panoramico paesino di Gorno, a metà strada tra Val Seriana e Val Brembana, dove domenica 15 ottobre calerà il sipario sulla stagione Fly-Up ventiventitré.