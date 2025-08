"Il segnale vero sarà la demolizione del vecchio stadio Sant'Elia: ormai sul nuovo stadio di Cagliari ci siamo, non lo vedrò realizzato ma vedrò il cantiere". Lo ha detto il ministro allo Sport Andrea Abodi a margine del talk 'Sport, Crescita e Sviluppo' a Cagliari in occasione della prima edizione del Trofeo 'Gigi Riva', assicurando che "il commissario ora faciliterà l'iter amministrativo per la distribuzione dei fondi governativi", ha aggiunto.