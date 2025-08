Lazio, Guendouzi: "Bella squadra, possiamo fare bene"

"Abbiamo una bella squadra e se facciamo le cose tutti insieme possiamo fare bene. Abbiamo bisogno dei tifosi e di tutti, sappiamo che sarà una stagione importante. Questa è una Lazio che può crescere, abbiamo giocato contro una squadra forte, la migliore in Turchia, e meritavamo di vincere. Sarri? Ho ritrovato lo stesso allenatore di sempre, dobbiamo crescere, capire bene cosa vuole ma abbiamo le qualità per giocare bene e possiamo fare cose importanti con lui". Così Mattèo Guendouzi, centrocampista della Lazio, ai microfoni ufficiali del club commenta il pari contro il Galatasaray. "Voglio fare il meglio per il team e per ottenere i migliori risultati - prosegue Guendouzi -. Gol? So che posso migliorare, nel 4-3-3 posso giocare più vicino alla porta e spero di fare tra i 5 e gli 8 gol", conclude.