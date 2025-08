Brusson-Bringuez: missione vertical nel... cuore della Valle d'Aosta

Dalla camminata al vertical il passo è breve... ma non troppo, nel vero senso della parola! Nata due anni fa come "voce" sportiva dei festeggiamenti del patrono San Rocco (all'indomani di Ferragosto) nel villaggio di Pasquier, località di Brusson, la camminata non competitiva fino a Bringuez affiancava turisti e residenti, semplici camminatori appunto e runners con ambizioni. Il passo successivo era il varo di una prova dal carattere competitivo. Detto fatto, sabato 9 agosto nella parte iniziale della Val d'Ayas va in scena la prima edizione del Vertical Brusson-Lago di Bringuez, che non prende il posto della camminata originale da 2,2 chilometri con 550 metri dislivello che raggiunge il balcone panoramico di Bringuez ma la completa in modo efficace, proseguendo per Les Chavannes e allungando la "missione" fino al soprastante Lago di Bringuez, a 2550 metri di quota.