La Thuile Trail: sempre più wild, sempre più internazionale

Novecentodieci iscritti (mai così tanti nella storia dell'evento), quasi ottocento dei quali effettivamente al via suddivisi sulle tre distanze in programma - Ultra da 70 chilometri, Marathon da 43 chilometri e Trail da 25 chilometri - la manifestazione ha saputo ancora una volta unire sport, paesaggi spettacolari e un clima ideale per la corsa su sentieri e le creste d'alta quota. Le partenze scaglionate tra l’alba e la prima parte della mattinata (Ultra alle cinque, Marathon alle sette e trenta, Trail alle nove) si sono svolte in condizioni meteo asciutte, con temperature fresche in quota ma complessivamente ottimali per correre in montagna.